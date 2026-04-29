Dahua Technology zveřejnila zprávu ESG za rok 2025: Podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím digitální inteligence
Apr 29, 2026, 12:04 ET
CHANG-ČOU, Čína, 29. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti AIoT zaměřených na video, zveřejnila svou sedmou zprávu o environmentálních, sociálních a správních otázkách (ESG), v níž popisuje své pokračující úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v souladu se svým posláním „umožňovat chytřejší společnost a lepší život".
V roce 2025 společnost Dahua dále integrovala strategie ESG do svých globálních operací se zaměřením na zelený rozvoj, dodržování předpisů a odpovědné využívání technologií. Společnost získala stříbrnou medaili od EcoVadis a zařadila se mezi 15 % nejlépe hodnocených firem na světě.
Rozšiřování inovací v oblasti AIoT napříč odvětvími
Společnost Dahua pokračovala v rozšiřování aplikací AIoT v průmyslových, městských a environmentálních podmínkách. V odvětvích, jako jsou nové energie a petrochemie, podporovala její inteligentní inspekční řešení bezpečnější provoz a zvyšovala efektivitu údržby. V městském prostředí pomáhaly systémy monitorování dopravy a infrastruktury založené na umělé inteligenci při řízení dopravy a reakcích na mimořádné události, čímž přispívaly ke stabilnějšímu fungování měst. V oblasti ochrany životního prostředí společnost Dahua využila video a senzorové technologie na projekty monitorování biologické rozmanitosti, včetně spolupráce se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) na ochraně mokřadů. Řešení AIoT byla rovněž nasazena ve zdravotnictví a školství, kde přispívají ke zlepšování provozní efektivity a dostupnosti každodenních služeb.
Urychlení zeleného a nízkouhlíkového rozvoje
V roce 2025 společnost Dahua pokročila v transformaci směrem k nízkouhlíkovému provozu napříč svými aktivitami. Firma rozšířila své fotovoltaické systémy a přidala přibližně 6,33 MW instalovaného výkonu, což představuje meziroční nárůst o 78 %. Roční výroba solární energie pro vlastní spotřebu dosáhla 11 080,70 MWh. Na úrovni výroby společnost Dahua dále rozvíjela koncept „lights-out" továrny, přičemž autonomní vozíky (AGV) pokryly dalších 30.000 m2 a zvýšily logistickou efektivitu o 50 %. V oblasti straně produktů společnost Dahua pokračovala ve vývoji energeticky úsporných řešení, včetně solárně napájených 4G zařízení, venkovních kamer napájených bateriemi a stejnosměrných nabíjecích systémů o výkonu 480 kW, s cílem snižovat emise uhlíku. Společnost získala více než 150 certifikací „zelených" produktů a vypracovala přes 40 zpráv o uhlíkové stopě produktů. Zároveň optimalizovala design obalů, snížila jejich průměrný objem o 20 % a zlepšila využití skladovacího a přepravního prostoru o 300 %.
Posílení řízení, dodržování předpisů a zabezpečení dat
Společnost Dahua posílila svůj rámec řízení zavedením jednotného systému dodržování předpisů do všech svých globálních operací a posílením standardů obchodní etiky a informační bezpečnosti. Získala řadu certifikací, včetně GB/T 35770-2022 pro řízení dodržování předpisů, ISO 9001 pro řízení kvality a ISO 28000 pro bezpečnost dodavatelského řetězce. Během roku nedošlo k žádnému stažení produktů z trhu z důvodu problémů s kvalitou nebo bezpečností. V oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí společnost nadále slaďovala své postupy s mezinárodními standardy, jako jsou CE-RED, ISO 27701 a ISO 27018, a zároveň provozovala systém monitorování zranitelností pro detekci rizik a reakci na ně. Společnost Dahua rovněž zdokonalila postupy v oblasti řízení umělé inteligence, včetně sladění s normou ISO/IEC 42001 pro správu systémů umělé inteligence.
Podpora zapojení komunity a společenského dopadu
V roce 2025 společnost Dahua podpořila pomoc při katastrofách i komunitní iniciativy v několika regionech. V Evropě přispěla k zalesňovacím projektům v Madridu po rozsáhlých požárech a podpořila tak obnovu ekosystémů. Společnost také spolupracovala s charitativními organizacemi, jako jsou Rêves ve Francii a Starlight v Austrálii, na pomoci dětem se závažnými onemocněními. V jihovýchodní Asii se Dahua zapojila do záchranných akcí, včetně pomoci při povodních v Indonésii a pomoci po zemětřesení v Myanmaru.
Další informace naleznete ve zprávě Dahua ESG za rok 2025.
