Dahua Technology Keluarkan Laporan ESG 2025: Majukan Pembangunan Mampan Melalui Kecerdasan Digital

HANGZHOU, China, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, penyedia penyelesaian dan perkhidmatan AIoT berteraskan video yang terkemuka di dunia, telah mengeluarkan Laporan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) ketujuhnya yang menggariskan usaha berterusan dalam pembangunan mampan selaras dengan misinya untuk "mengupayakan masyarakat lebih pintar dan kehidupan lebih baik."

Pada 2025, Dahua mengintegrasikan selanjutnya strategi ESG ke dalam operasi globalnya, dengan memberi tumpuan kepada pembangunan hijau, pematuhan dan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab. Syarikat telah dianugerahkan Pingat Perak oleh EcoVadis, disenaraikan antara 15% syarikat terbaik di seluruh dunia.

Memperluas Inovasi AIoT Merentas Industri

Dahua terus memperluas aplikasi AIoT merentas senario industri, bandar dan alam sekitar. Dalam industri seperti tenaga baharu dan petrokimia, penyelesaian pemeriksaan pintar menyokong operasi yang lebih selamat serta meningkatkan kecekapan penyelenggaraan. Dalam persekitaran bandar, sistem pemantauan trafik dan infrastruktur berasaskan AI membantu pengurusan trafik dan respons insiden, seterusnya menyumbang kepada operasi bandar yang lebih stabil. Dalam perlindungan alam sekitar, Dahua mengaplikasikan teknologi video dan penderiaan untuk projek pemantauan biodiversiti, termasuk kerjasama dengan World Wide Fund for Nature (WWF) bagi pemuliharaan tanah lembap. Penyelesaian AIoT turut diaplikasikan dalam aspek penjagaan kesihatan dan pendidikan bagi meningkatkan kecekapan operasi serta kebolehcapaian perkhidmatan harian.

Mempercepat Pembangunan Hijau dan Rendah Karbon

Pada 2025, Dahua memajukan transformasi rendah karbon dalam seluruh operasinya. Syarikat memperluas sistem fotovolta dengan menambah kira-kira 6.33 MW kapasiti terpasang, peningkatan sebanyak 78% tahun ke tahun. Penjanaan kuasa solar yang digunakan sendiri setiap tahun mencapai 11,080.70 MWh. Pada peringkat pembuatan, Dahua memajukan kilang "lights-out", dengan AGV meliputi tambahan 30,000 meter persegi, sekali gus meningkatkan kecekapan logistik sebanyak 50%. Dari segi produk, Dahua terus membangunkan penyelesaian cekap tenaga termasuk peranti 4G berkuasa solar, kamera luar berkuasa bateri serta sistem pengecasan DC 480kW bagi mengurangkan emisi karbon. Syarikat memperoleh lebih 150 pensijilan produk hijau dan melengkapkan lebih 40 laporan jejak karbon produk. Ia turut mengoptimumkan reka bentuk pembungkusan, mengurangkan purata volum sebanyak 20% serta meningkatkan penggunaan ruang penyimpanan dan pengangkutan sebanyak 300%.

Memperkukuh Tadbir Urus, Pematuhan dan Keselamatan Data

Dahua memperkukuh kerangka tadbir urusnya dengan mengintegrasikan pengurusan pematuhan dalam operasi globalnya serta memperkukuh etika perniagaan dan piawaian keselamatan maklumat. Syarikat memperoleh pelbagai pensijilan termasuk GB/T 35770-2022 bagi pengurusan pematuhan, ISO 9001 bagi pengurusan kualiti, serta ISO 28000 bagi keselamatan rantaian bekalan. Sepanjang tahun berkenaan, tiada penarikan balik produk yang berlaku lantaran isu kualiti atau keselamatan. Dalam aspek keselamatan siber dan perlindungan privasi, Dahua terus mencapai penyelarasan dengan piawaian antarabangsa seperti CE-RED, ISO 27701 dan ISO 27018, sambil mengendalikan sistem pemantauan kerentanan bagi pengesanan dan respons risiko. Dahua juga memajukan amalan tadbir urus AI, termasuk penyelarasan dengan ISO/IEC 42001 bagi pengurusan kecerdasan buatan.

Mendorong Penglibatan Komuniti dan Impak Sosial

Pada 2025, Dahua menyokong usaha bantuan bencana dan inisiatif komuniti di pelbagai wilayah. Di Eropah, syarikat menyumbang kepada usaha penghutanan semula di Madrid susulan kebakaran hutan bagi menyokong pemulihan ekologi. Dahua turut bekerjasama dengan pertubuhan amal seperti Rêves di Perancis dan Starlight di Australia bagi menyokong kanak-kanak yang menghidap penyakit kritikal. Di Asia Tenggara, Dahua mengambil bahagian dalam usaha respons kecemasan, termasuk bantuan banjir di Indonesia dan bantuan pasca gempa bumi di Myanmar.

