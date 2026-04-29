Dahua Technology veröffentlicht ESG-Bericht 2025: Nachhaltige Entwicklung durch digitale Intelligenz vorantreiben

HANGZHOU, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat seinen siebten Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (Environmental, Social and Governance – ESG) veröffentlicht, in dem das Unternehmen seine laufenden Bemühungen um nachhaltige Entwicklung im Rahmen seiner Mission „Eine intelligentere Gesellschaft und ein besseres Leben ermöglichen" darlegt.

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Im Jahr 2025 integrierte Dahua ESG-Strategien noch stärker in seine weltweiten Geschäftsaktivitäten und legte dabei den Schwerpunkt auf umweltfreundliche Entwicklung, Compliance und den verantwortungsvollen Einsatz von Technologie. Das Unternehmen wurde von EcoVadis mit einer Silbermedaille ausgezeichnet und zählt damit zu den besten 15 % der Unternehmen weltweit.

Ausweitung der AIoT-Innovation auf andere Branchen

Dahua hat die Ausweitung von AIoT-Anwendungen in industriellen, städtischen und ökologischen Szenarien fortgesetzt. In Branchen wie der neuen Energiewirtschaft und der Petrochemie trugen intelligente Inspektionslösungen zu einem sichereren Betrieb und einer höheren Wartungseffizienz bei. In städtischen Gebieten unterstützten KI-basierte Verkehrs- und Infrastrukturüberwachungssysteme das Verkehrsmanagement und die Reaktion auf Zwischenfälle und trugen so zu einem stabileren Stadtbetrieb bei. Im Bereich Umweltschutz setzte Dahua Video- und Sensortechnologien für Projekte zur Überwachung der Artenvielfalt ein, darunter eine Zusammenarbeit mit dem World Wide Fund for Nature (WWF) zum Schutz von Feuchtgebieten. AIoT-Lösungen wurden auch im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt, um die betriebliche Effizienz und die Zugänglichkeit der täglichen Dienstleistungen zu verbessern.

Beschleunigung einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung

Im Jahr 2025 trieb Dahua die Umstellung auf kohlenstoffarme Verfahren in allen Bereichen seines Betriebs voran. Das Unternehmen baute seine Photovoltaikanlagen aus und erhöhte die installierte Leistung um rund 6,33 MW, was einem Anstieg von 78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jährliche Stromerzeugung aus Solaranlagen für den Eigenverbrauch belief sich auf 11.080,70 MWh. Im Bereich der Fertigung hat Dahua „Lights-out"-Fabriken eingeführt, in denen AGVs eine zusätzliche Fläche von 30.000 m2 abdecken und die Logistikeffizienz um 50 % steigern. Im Produktbereich setzte Dahua die Entwicklung energieeffizienter Lösungen fort, darunter solarbetriebene 4G-Geräte, batteriebetriebene Außenkameras und 480-kW-Gleichstrom-Ladesysteme, um die Kohlenstoffemissionen zu senken. Das Unternehmen hat über 150 Zertifizierungen für umweltfreundliche Produkte erhalten und mehr als 40 Berichte zum Kohlenstoff-Fußabdruck seiner Produkte erstellt. Zudem wurde das Verpackungsdesign optimiert, wodurch das durchschnittliche Volumen um 20 % reduziert und die Raumausnutzung bei Lagerung und Transport um 300 % verbessert werden konnte.

Stärkung von Governance, Compliance und Datensicherheit

Dahua hat sein Governance-Rahmenwerk gestärkt, indem das Unternehmen das Compliance-Management in seine weltweiten Geschäftsaktivitäten integriert und die Standards für Geschäftsethik und Informationssicherheit verschärft hat. Das Unternehmen hat zahlreiche Zertifizierungen erhalten, darunter GB/T 35770-2022 für Compliance-Management, ISO 9001 für Qualitätsmanagement und ISO 28000 für die Sicherheit der Lieferkette. Im Laufe des Jahres gab es keine Produktrückrufe aufgrund von Qualitäts- oder Sicherheitsproblemen. Im Bereich Cybersicherheit und Datenschutz orientierte sich Dahua weiterhin an internationalen Standards wie CE-RED, ISO 27701 und ISO 27018 und betrieb ein System zur Überwachung von Sicherheitslücken zur Erkennung und Behebung von Risiken. Dahua hat zudem die Praktiken im Bereich der KI-Governance weiterentwickelt, einschließlich der Anpassung an die Norm ISO/IEC 42001 für das Management künstlicher Intelligenz.

Engagement für die Gemeinschaft und soziale Auswirkungen

Im Jahr 2025 unterstützte Dahua Katastrophenhilfe und lokale Initiativen in verschiedenen Regionen. In Europa hat das Unternehmen nach den Waldbränden in Madrid zur Wiederaufforstung beigetragen und damit die ökologische Wiederherstellung unterstützt. Dahua arbeitete zudem mit Wohltätigkeitsorganisationen wie Rêves in Frankreich und Starlight in Australien zusammen, um Kinder zu unterstützen, die an schweren Krankheiten leiden. In Südostasien beteiligte sich Dahua an Nothilfemaßnahmen, darunter Fluthilfe in Indonesien und Hilfe nach dem Erdbeben in Myanmar.

Weitere Informationen finden Sie unter 2025 Dahua ESG Report.

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