Компания Dahua Technology опубликовала ESG-отчет за 2025 год -- Продвижение устойчивого развития с помощью цифрового интеллекта

ХАНЧЖОУ, Китай, 28 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, один из ведущих мировых поставщиков решений и услуг в области AIoT видеооборудования, опубликовала свой седьмой отчет об экологическом, социальном и корпоративном управлении (ESG), в котором изложены постоянные усилия компании в области устойчивого развития в рамках миссии «создания более "умного" общества и улучшения качества жизни».

KV

В 2025 году Dahua продолжила интегрировать ESG-стратегии в свою глобальную деятельность, уделяя особое внимание «зеленому» развитию, соблюдению нормативных требований и ответственному использованию технологий. Компания была награждена серебряной медалью EcoVadis, войдя в число 15 % лучших компаний мира.

Расширение инноваций AIoT во всех отраслях

Dahua продолжала расширять применение AIoT в промышленных, городских и экологических сценариях. В таких отраслях, как новая энергетика и нефтехимия, интеллектуальные решения для контроля поддерживали более безопасные операции и повышали эффективность технического обслуживания. В городских условиях системы мониторинга дорожного движения и инфраструктуры на основе ИИ помогали в управлении дорожным движением и реагировании на инциденты, способствуя более стабильной работе городских служб. В области охраны окружающей среды компания Dahua применила видеотехнологии и сенсорные технологии в проектах мониторинга биоразнообразия, включая сотрудничество со Всемирным фондом природы (WWF) в области сохранения водно-болотных угодий. Решения AIoT также применялись в здравоохранении и образовании для повышения операционной эффективности и доступности повседневных услуг.

Ускорение зеленого и низкоуглеродного развития

В 2025 году Dahua использовала низкоуглеродную трансформацию в своей деятельности. Компания расширила свои фотоэлектрические системы, добавив около 6,33 МВт установленной мощности, что на 78 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодная собственная выработка солнечной энергии достигла 11 080,70 МВтч. На производственном уровне Dahua усовершенствовала заводы с «отключенным освещением», при этом AGV покрыли дополнительные 30 000 м2, повысив эффективность логистики на 50 %. Что касается продукции, Dahua продолжила разрабатывать энергоэффективные решения, включая устройства 4G на солнечных батареях, наружные камеры с питанием от батарей, а также системы зарядки постоянного тока мощностью 480 кВт, для сокращения выбросов углерода. Компания получила более 150 сертификатов экологичности продукции и подготовила более 40 отчетов об углеродном следе производимой продукции. Она также оптимизировала дизайн упаковки, уменьшив средний объем на 20 % и улучшив использование пространства для хранения и транспортировки на 300 %.

Усиление управления, соблюдения нормативных требований и безопасности данных

Dahua укрепила свою структуру управления, интегрировав систему соблюдения нормативно-правовых требований во все свои глобальные операции, и ужесточив стандарты деловой этики и информационной безопасности. Компания получила несколько сертификатов, в том числе GB/T 35770-2022 за систему соответствия нормативно-правовым требованиям, ISO 9001 за управление качеством и ISO 28000 за безопасность цепочки поставок. В течение года не было отзывов продукции из-за проблем с качеством или безопасностью. В области кибербезопасности и защиты персональных данных Dahua продолжила соблюдать международные стандарты, такие как CE-RED, ISO 27701 и ISO 27018, одновременно используя систему мониторинга уязвимостей для обнаружения рисков и реагирования на них. Dahua также усовершенствовала методы управления ИИ, включая соответствие требованиям ISO/IEC 42001 по управлению искусственным интеллектом.

Вовлечение сообщества и социальное воздействие

В 2025 году Dahua поддержала инициативы по оказанию помощи при стихийных бедствиях и развитию сообществ во многих регионах. В Европе компания внесла свой вклад в усилия по восстановлению лесов в Мадриде после лесных пожаров, поддерживая экологическое движение в данной области. Dahua также сотрудничала с благотворительными организациями, такими как Rêves во Франции и Starlight в Австралии, чтобы поддержать детей с критическими заболеваниями. В Юго-Восточной Азии компания Dahua принимала участие в усилиях по реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе в ликвидации последствий наводнений в Индонезии и помощи после землетрясения в Мьянме.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с ESG-отчетом Dahua за 2025 год.

