Dahua Technology、2025 ESG報告書を発表：デジタル・インテリジェンスによる持続可能な開発の推進

杭州（中国）、2026年4月29日 /PRNewswire/ -- 映像を中核とする AIoTソリューションおよびサービスの世界的プロバイダーのDahua Technologyは、第7回環境・社会・ガバナンス（ESG）報告書を発表し、「よりスマートな社会とより良い生活を実現する」という使命の下、持続可能な開発への継続的な取り組みを提示しました。

2025年、DahuaはESG戦略をグローバル事業にさらに統合し、グリーン開発、コンプライアンス、そして技術の責任ある活用に注力しました。同社はEcoVadisからシルバーメダルを授与され、世界の企業の上位15％にランクインしました。

AIoTイノベーションを産業界に広げる

Dahuaは、産業、都市、環境の各シーンでAIoTアプリケーションを拡大し続けています。新エネルギーや石油化学などの産業では、インテリジェントな検査ソリューションが、より安全な操業とメンテナンス効率の向上を支えました。都市環境では、AIベースの交通・インフラ監視システムが交通管理や事故対応を支援し、より安定した都市運営に貢献しました。環境保護の分野では、湿地保全に関するWorld Wide Fund for Nature (WWF)との協力など、生物多様性監視プロジェクトに映像とセンシング技術を応用しました。AIoTソリューションは、医療や教育の分野でも導入され、日常的なサービスの業務効率と利便性の向上に寄与しました。

グリーン・低炭素開発の加速

2025年、Dahuaは事業全体で低炭素化を進めました。同社は太陽光発電システムを拡大し、設置容量は前年同期比78％増の約6.33MWとなりました。太陽光発電の年間自家消費量は11,080.70 MWhに達しました。製造レベルでは、Dahuaは「無人」工場を推進し、AGVの稼働エリアをさらに3万平方メートル拡大することで、物流効率を50％向上させました。製品面では、太陽電池駆動の4G機器、屋外用バッテリーカメラ、480kWのDC充電システムなど、二酸化炭素排出量を削減するためのエネルギー効率の高いソリューションの開発を継続しました。同社は150以上のグリーン製品認証を取得し、40以上の製品のカーボンフットプリント報告書を完成させました。また、包装設計を最適化し、平均体積を20％削減し、保管・輸送スペースの利用率を300％向上させました。

ガバナンス、コンプライアンス、データセキュリティの強化

Dahuaは、グローバルな事業運営にコンプライアンス管理を統合し、企業倫理と情報セキュリティ基準を強化することで、ガバナンスの枠組みを強化しました。同社は、コンプライアンス管理のGB/T 35770-2022、品質管理のISO 9001、サプライチェーンセキュリティのISO 28000など、複数の認証を取得しています。年間を通じて、品質や安全性の問題による製品回収はありませんでした。サイバーセキュリティとプライバシー保護において、Dahuaは引き続きCE-RED、ISO 27701、ISO 27018などの国際規格に準拠するとともに、リスク検出と対応のための脆弱性監視システムを運用しました。Dahuaはまた、人工知能管理のためのISO/IEC 42001との整合など、AIガバナンスの実践も推進しました。

コミュニティ参画とソーシャル・インパクトの推進

2025年、 Dahuaは複数の地域で災害救援とコミュニティ活動を支援しました。欧州では、山火事後のマドリードの森林再生活動に貢献し、生態系の回復を支援しました。Dahuaはまた、フランスの「Rêves」やオーストラリアの「Starlight」といった慈善団体と協力し、重い病気を抱える子どもたちを支援しました。東南アジアでは、インドネシアでの洪水救援やミャンマーでの地震後の支援など、緊急対応活動に参加しました。

詳細については、2025 Dahua ESG Reportをご覧ください。

SOURCE Dahua Technology