DFSK acelera sua expansão global com o lançamento em Hong Kong do E5 PLUS com volante à direita

HONG KONG, 20 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DFSK, marca de veículos movidos a energia nova do SERES Group (HKEX: 09927), revelou hoje a versão com volante à direita (RHD) do E5 PLUS na Exposição Internacional de Automotivos e Cadeia de Suprimentos de 2026 (Hong Kong), uma etapa importante no processo de expansão global da marca.

O lançamento do E5 PLUS RHD, além de ampliar o portfólio de produtos da DFSK, ainda mostra a evolução contínua da marca como fornecedora global de soluções de mobilidade inteligentes e sustentáveis, desenvolvidas com base nas necessidades dos mercados locais.

A presidente da DFSK, Amy Gong, discursando no evento Modelo DFSK E5 PLUS com volante à direita

Acelerando a jornada global da DFSK

Após o sucesso do E5 PLUS no Norte da África e na América do Sul, o lançamento da versão com volante à direita é mais um passo importante no crescimento internacional da DFSK. Enquanto se torna cada vez mais presente nos mercados globais, a DFSK continua fortalecendo o desenvolvimento de seus centros regionais e ecossistemas. As unidades de produção altamente automatizadas na Indonésia e no Vietnã permitem que a DFSK atenda com mais eficiência à demanda local.

Amy Gong, presidente da DFSK, afirmou: "O E5 PLUS sinaliza o início de uma renovação total do nosso portfólio de produtos. Continuaremos a fortalecer nossos recursos em tecnologia e inovação inteligente, a ampliar nossa linha de produtos, a acelerar nossa expansão global, a fortalecer nossas operações locais e a oferecer produtos e serviços cada vez mais competitivos, proporcionando aos clientes em todo o mundo experiências de mobilidade mais ecológicas e inteligentes."

Projetado para mercados com volante à direita

O E5 PLUS é um modelo estratégico global de energia nova desenvolvido para atender às necessidades de mobilidade das famílias modernas. Equipado com o Sistema Super Híbrido SERES, o E5 PLUS adapta de forma inteligente seus modos de condução às diferentes condições da estrada por meio de um gerenciamento avançado de energia, proporcionando eficiência e confiança em viagens mais longas, com uma autonomia combinada de até 1.200 km (WLTP).

A versão com direção inteligente do E5 PLUS RHD conta com um sistema de assistência ao motorista equipado com radares de ondas de 5 mm e 22 sensores, complementado por funções que incluem uma visão panorâmica de 540 graus, aumentando a conveniência e a segurança tanto no trajeto diário quanto em ambientes de condução mais desafiadores.

Reconhecendo as características únicas dos mercados de veículos com volante à direita (RHD), especialmente no Sudeste Asiático, o E5 PLUS RHD foi otimizado especificamente para as condições de condução regionais, os padrões climáticos e as preferências dos usuários. Funções de assistência ao motorista, como o Controle de Centralização na Faixa (LCC) e o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), foram aprimoradas para os cenários de condução locais, enquanto a interação por voz e a lógica da interface do usuário foram adaptadas aos hábitos de uso regionais.

O sistema de infoentretenimento agora oferece suporte ao chinês tradicional (Hong Kong), tailandês, indonésio, malaio e vietnamita, além de um ecossistema conectado aprimorado e totalmente compatível com sistemas e aplicativos como o CarPlay e o Spotify, proporcionando uma experiência de uso mais intuitiva e agradável.

O E5 PLUS RHD será lançado gradualmente em diversos mercados, incluindo a Indonésia e a RAE de Hong Kong, oferecendo aos clientes uma combinação atraente de tecnologia inteligente, praticidade e valor.

Nova identidade, novos produtos e novos serviços

Guiada por seus valores de tecnologia acessível, inovação sustentável, responsabilidade e progresso contínuo, a DFSK está comprometida em promover o avanço da tecnologia automotiva, construindo um ecossistema mais sólido que gere valor para clientes, parceiros e comunidades. Ao tornar a mobilidade inteligente mais acessível, a DFSK procura impulsionar o progresso com soluções de transporte mais inteligentes, confortáveis e eficientes, que evoluem junto com as necessidades em constante mudança das famílias modernas.

Em apoio a essa visão, a DFSK está fortalecendo ativamente seu ecossistema global de parceiros por meio de colaborações de longo prazo e apoio integral.

Ao mesmo tempo, a DFSK lançou uma nova estrutura global de serviços baseada na gestão ágil da qualidade, no desenvolvimento de talentos profissionais, em uma rede eficiente de peças de reposição e em uma plataforma digital de serviços. Cobrindo cinco dimensões essenciais — capacidade da rede, sistemas operacionais, pessoal, conhecimento técnico e disponibilidade de peças —, a nova arquitetura foi idealizada para proporcionar tranquilidade e uma experiência de atendimento que supere as expectativas.

Com uma identidade de marca renovada, um portfólio cada vez maior de produtos de energia renovável e um compromisso ainda mais firme com o atendimento, a DFSK está preparada para fortalecer ainda mais sua posição nos mercados internacionais e desempenhar um papel cada vez mais importante na definição do futuro da mobilidade sustentável global.

Sobre a DFSK

Fundada em 2003, a DFSK se dedica a fornecer veículos de passageiros, veículos comerciais e serviços avançados de mobilidade para consumidores em todo o mundo. Até hoje, mais de 5 milhões de veículos DFSK já foram entregues em mais de 70 países e regiões. Movida pela inovação contínua, a DFSK está evoluindo rapidamente para se tornar uma marca automotiva de nova energia e tecnologia inteligente.

Para mais informações, acesse nosso site www.dfsk.com

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FONTE DFSK