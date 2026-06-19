DFSK ускоряет глобальную экспансию, впервые представив E5 PLUS с правым рулем в Гонконге

ГОНКОНГ, 20 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания DFSK, бренд автомобилей на новой энергии, входящий в состав SERES Group (HKEX: 09927), сегодня представила праворульную (RHD) версию E5 PLUS на выставке International Automotive & Supply Chain Expo 2026 (Гонконг), что стало важной вехой в глобальной экспансии бренда.

Дебют E5 PLUS RHD не только расширяет портфель продуктов DFSK, но и отражает продолжающуюся эволюцию бренда в глобального поставщика интеллектуальных, экологически чистых решений в области мобильности, разработанных с учетом потребностей местных рынков.

DFSK President Amy Gong speaking at the event DFSK E5 PLUS Right-Hand-Drive model

Ускорение глобального пути DFSK

После успеха E5 PLUS в Северной Африке и Южной Америке запуск варианта RHD представляет собой еще один значительный шаг в международном развитии DFSK. По мере того, как DFSK расширяет свое присутствие на мировых рынках, компания продолжает укреплять развитие своих региональных центров и экосистем. Высокоавтоматизированные производственные мощности в Индонезии и Вьетнаме позволяют DFSK более эффективно реагировать на местный спрос.

Эми Гонг (Amy Gong), президент DFSK, сказала: «E5 PLUS знаменует собой начало всестороннего обновления нашего портфеля продуктов. Мы будем по-прежнему усиливать наши возможности в области технологий и интеллектуальных инноваций, расширять предложение продуктов, ускорять глобальную экспансию, углублять локальные операции и предлагать все более конкурентоспособные продукты и услуги, которые предоставляют клиентам по всему миру более экологичный и интеллектуальный опыт мобильности».

Разработано для рынков автомобилей с правым рулем

E5 PLUS — это стратегическая глобальная модель на новой энергии, разработанная для удовлетворения потребностей современной семейной мобильности. Оснащенный гибридной системой SERES Super, E5 PLUS интеллектуально адаптирует режимы вождения к различным дорожным условиям благодаря передовому управлению энергией, обеспечивая как эффективность, так и уверенность в длительных поездках с комбинированной дальностью движения до 1 200 км WLTP.

Интеллектуальный вариант E5 PLUS RHD оборудован системой помощи водителю, оснащен радарами с 5-миллиметровыми волнами и 22 датчиками, а также имеет дополнительные функции, включая панорамный вид на 540 градусов, повышающий удобство и безопасность при ежедневных поездках на работу и в более сложных условиях вождения.

Признавая уникальные характеристики рынков с RHD, особенно в Юго-Восточной Азии, E5 PLUS RHD был специально оптимизирован для регионального стиля вождения, погодных условий и предпочтений пользователей. Функции помощи водителю, такие как управление центрированием полосы движения (LCC) и адаптивный круиз-контроль (ACC), были усовершенствованы для местных сценариев вождения, а голосовое взаимодействие и логика пользовательского интерфейса были адаптированы к региональным особенностям.

Информационно-развлекательная система теперь поддерживает традиционный китайский язык (Гонконг), тайский, индонезийский, малайский и вьетнамский языки, а также обновленную подключенную экосистему, обеспечивающую бесшовную совместимость с такими системами и приложениями, как CarPlay и Spotify, создавая более интуитивно понятный и приятный опыт владения.

E5 PLUS RHD будет постепенно внедряться на разных рынках, включая Индонезию и САР Гонконг, предлагая клиентам привлекательное сочетание интеллектуальных технологий, практичности и стоимости.

Новая идентичность, новый продукт и новая услуга

Руководствуясь ценностями доступных технологий, зеленых инноваций, ответственного подхода и непрерывного прогресса, компания DFSK стремится продвигать автомобильные технологии, строя более сильную экосистему, которая создает ценность для клиентов, партнеров и сообществ. Делая интеллектуальную мобильность более доступной, DFSK стремится стимулировать прогресс за счет более интеллектуальных, комфортных и эффективных транспортных решений, которые развиваются с учетом меняющихся потребностей современных семей.

Чтобы поддержать это видение, DFSK активно укрепляет свою глобальную партнерскую экосистему посредством долгосрочного сотрудничества и всесторонней поддержки.

В то же время DFSK внедрила новую глобальную структуру обслуживания, основанную на гибком управлении качеством, профессиональном развитии талантов, эффективной сети запасных частей и цифровой платформе обслуживания. Охватывая пять критических аспектов — сетевые возможности, операционные системы, персонал, технический опыт и доступность деталей — новая архитектура предназначена для обеспечения спокойствия и обслуживания, превосходящего ожидания.

С обновленным фирменным стилем, расширяющимся портфелем продуктов на новой энергии и более сильной приверженностью обслуживанию DFSK готова еще больше укреплять свои позиции на международных рынках и играть все более важную роль в формировании будущего глобальной устойчивой мобильности.

О компании DFSK

Основанная в 2003 году, компания DFSK занимается поставками легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств и передовых услуг мобильности потребителям по всему миру. На сегодняшний день более 5 миллионов автомобилей DFSK были поставлены в более чем 70 стран и регионов мира. Благодаря постоянным инновациям DFSK быстро превращается в бренд интеллектуальных автомобилей на новой энергии.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.dfsk.com

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