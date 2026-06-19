DFSK zrýchľuje globálnu expanziu, keď v Hongkongu predstavuje model E5 PLUS s pravostranným riadením
News provided byDFSK
Jun 19, 2026, 19:02 ET
HONGKONG, 20. júna 2026 /PRNewswire/ -- DFSK, značka vozidiel na nové druhy energie v rámci skupiny SERES (HKEX: 09927) dnes na Medzinárodnej výstave automobilového priemyslu a dodávateľského reťazca 2026 (Hongkong) predstavila verziu modelu E5 PLUS s pravostranným riadením (RHD), čo znamená významný míľnik v globálnej expanzii značky.
Debut modelu E5 PLUS RHD rozširuje nielen produktové portfólio značky DFSK, ale odráža aj jej pokračujúci vývoj smerom ku globálnemu poskytovateľovi inteligentných a ekologických riešení mobility navrhnutých podľa potrieb lokálnych trhov.
Urýchlenie globálnej cesty DFSK
Po úspechu modelu E5 PLUS v Severnej Afrike a Južnej Amerike predstavuje uvedenie variantu s pravostranným riadením ďalší významný krok v medzinárodnom raste značky DFSK. S rozširovaním svojej pôsobnosti na globálnych trhoch značka DFSK naďalej posilňuje rozvoj svojich regionálnych centier a ekosystémov. Vysoko automatizované výrobné zariadenia v Indonézii a Vietname umožňujú DFSK efektívnejšie reagovať na miestny dopyt.
Amy Gongová, prezidentka spoločnosti DFSK, povedala: „Model E5 PLUS predstavuje začiatok komplexnej obnovy nášho produktového portfólia. Budeme ďalej posilňovať naše schopnosti v oblasti technológií a inteligentných inovácií, obohacovať ponuku našich produktov, urýchľovať našu globálnu expanziu, prehlbovať naše lokálne pôsobenie a poskytovať čoraz konkurencieschopnejšie produkty a služby, ktoré zákazníkom na celom svete sprostredkujú ekologickejšie a inteligentnejšie zážitky z mobility."
Navrhnuté pre trhy s pravostranným riadením
E5 PLUS je strategický globálny model na nové druhy energie vyvinutý s cieľom splniť potreby mobility modernej rodiny. Vďaka technológii super hybridného systému SERES model E5 PLUS inteligentne prispôsobuje svoje jazdné režimy rôznym podmienkam na vozovke prostredníctvom pokročilého riadenia spotreby energie, čím zaisťuje účinnosť aj istotu na dlhších cestách s kombinovaným dojazdom až 1 200 km podľa svetového testovacieho štandardu pre osobné autá.
Inteligentný variant riadenia modelu E5 PLUS RHD ponúka asistenčné systémy pre vodiča vybavené radarmi s vlnovou dĺžkou 5 mm a 22 snímacími jednotkami, ktoré sú doplnené funkciami vrátane 540-stupňového panoramatického výhľadu, čím sa zvyšuje pohodlie a bezpečnosť pri každodennom dochádzaní do práce aj v náročnejších jazdných podmienkach.
Vzhľadom na jedinečné charakteristiky trhov s pravostranným riadením, najmä v juhovýchodnej Ázii, bol model E5 PLUS RHD špeciálne optimalizovaný pre regionálne jazdné podmienky, poveternostné podmienky a preferencie používateľov. Funkcie asistencie vodiča, ako napríklad systém udržiavania v jazdnom pruhu (LCC) a adaptívny tempomat (ACC), boli vylepšené pre miestne jazdné scenáre, zatiaľ čo hlasová interakcia a logika používateľského rozhrania boli prispôsobené regionálnym zvykom používania.
Informačno-zábavný systém teraz podporuje tradičnú čínštinu (Hongkong), thajčinu, indonézštinu, malajčinu a vietnamčinu spolu s vylepšeným prepojeným ekosystémom, ktorý ponúka bezproblémovú kompatibilitu so systémami a aplikáciami ako CarPlay a Spotify, čím vytvára intuitívnejší a príjemnejší zážitok z vlastníctva vozidla.
Model E5 PLUS RHD bude postupne uvádzaný na trhy vrátane Indonézie a Hongkongu a zákazníkom ponúkne atraktívnu kombináciu inteligentných technológií, praktickosti a hodnoty.
Nová identita, nový produkt a nové služby
Spoločnosť DFSK, vedená svojimi hodnotami cenovo dostupných technológií, zelených inovácií, zodpovednosti a neustáleho pokroku sa zaväzuje zdokonaľovať technológie vozidiel a zároveň budovať silnejší ekosystém, ktorý vytvára hodnotu pre zákazníkov, partnerov a komunity. Prinášaním dostupnejšej inteligentnej mobility sa DFSK snaží poháňať pokrok prostredníctvom inteligentnejších, pohodlnejších a efektívnejších dopravných riešení, ktoré sa vyvíjajú s meniacimi sa potrebami moderných rodín.
Na podporu tejto vízie spoločnosť DFSK aktívne posilňuje svoj globálny partnerský ekosystém prostredníctvom dlhodobej spolupráce a komplexnej podpory.
Zároveň spoločnosť DFSK zaviedla nový globálny rámec služieb postavený na agilnom riadení kvality, rozvoji profesionálnych talentov, efektívnej sieti náhradných dielov a digitálnej servisnej platforme. Nová architektúra, ktorá zahŕňa päť kľúčových dimenzií – sieťové možnosti, operačné systémy, ľudí, technické znalosti a dostupnosť dielov – je navrhnutá tak, aby poskytovala pocit úplnej istoty a zážitok z poskytovania služieb, ktorý prekonáva očakávania.
Vďaka obnovenej identite značky, rozširujúcemu sa portfóliu produktov na nové druhy energie a silnejšiemu záväzku v oblasti služieb je spoločnosť DFSK pripravená ďalej posilňovať svoju pozíciu na medzinárodných trhoch a zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri formovaní budúcnosti globálnej udržateľnej mobility.
O DFSK
Spoločnosť DFSK, založená v roku 2003, sa venuje poskytovaniu osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a pokročilých služieb mobility spotrebiteľom na celom svete. Doteraz spoločnosť DFSK dodala viac ako 5 miliónov vozidiel vo viac ako 70 krajinách a regiónoch. Vďaka neustálym inováciám sa DFSK rýchlo vyvíja na inteligentnú automobilovú značku v oblasti nových druhov energie.
Viac informácií nájdete na našom webovom sídle www.dfsk.com
Share this article