DFSK, 홍콩에서 우측 핸들 장착 E5 PLUS 처음으로 공개하며 글로벌 확장 가속화

홍콩 2026년 6월 20일 /PRNewswire/ -- 세레스 그룹(SERES Group, HKEX: 09927) 산하 신에너지차 브랜드 DFSK가 6월 19일 2026 국제 자동차 및 공급망 엑스포(홍콩)(2026 International Automotive & Supply Chain Expo (Hong Kong))에서 우측 핸들(RHD) 버전의 E5 PLUS를 공개하며 브랜드의 글로벌 확장에 있어 중요한 이정표를 세웠다.

E5 PLUS RHD 모델의 출시는 DFSK의 제품 포트폴리오를 확대할 뿐만 아니라, 현지 시장의 수요를 중심으로 설계된 지능형 친환경 모빌리티 솔루션의 글로벌 제공업체로 브랜드가 지속적으로 진화하고 있음을 보여준다.

DFSK President Amy Gong speaking at the event DFSK E5 PLUS Right-Hand-Drive model

DFSK의 글로벌 여정 가속화

북아프리카와 남미에서 E5 PLUS가 거둔 성공에 이어 RHD 모델 출시는 DFSK의 국제적 성장에서 또 하나의 중요한 진전을 의미한다. DFSK는 글로벌 시장 전반에서 입지를 확대하는 동시에 지역 거점과 생태계 구축을 지속 강화하고 있다. 인도네시아와 베트남의 고도로 자동화된 생산 시설을 통해 DFSK는 현지 수요에 더욱 효율적으로 대응할 수 있다.

DFSK의 에이미 공(Amy Gong) 사장은 "E5 PLUS는 당사 제품 포트폴리오의 전면적 쇄신을 알리는 출발점이다. 우리는 기술 및 지능형 혁신 역량을 지속 강화하고, 제품 라인업을 확대하며, 글로벌 확장을 가속화하고, 현지 운영을 심화함으로써 전 세계 고객에게 더욱 친환경적이고 스마트한 모빌리티 경험을 제공하는 경쟁력 있는 제품과 서비스를 지속 선보일 것"이라고 말했다.

우측 핸들 시장을 위한 설계

E5 PLUS는 현대 가족의 모빌리티 요구를 충족하기 위해 개발된 전략적 글로벌 신에너지 모델이다. SERES Super Hybrid System을 탑재한 E5 PLUS는 첨단 에너지 관리를 통해 다양한 도로 상황에 맞춰 주행 모드를 지능적으로 조정하며, WLTP 기준 최대 1200km의 복합 주행거리를 제공해 장거리 주행에서도 효율성과 자신감을 동시에 제공한다.

E5 PLUS RHD 지능형 주행 모델은 5밀리미터파 레이더와 22개의 센싱 유닛이 탑재된 운전자 보조 솔루션을 특징으로 하며, 540도 파노라마 뷰를 포함한 기능을 더해 일상 통근은 물론 더 까다로운 주행 환경에서도 편의성과 안전성을 향상한다.

DFSK는 특히 동남아시아를 중심으로 한 RHD 시장의 고유한 특성을 인식하고, E5 PLUS RHD 모델을 지역별 주행 조건, 기상 패턴, 사용자 선호도에 맞춰 특별히 최적화했다. 차선 중앙 유지 제어(LCC)와 적응형 크루즈 컨트롤(ACC) 등 운전자 보조 기능은 현지 주행 시나리오에 맞게 개선됐으며, 음성 상호작용과 사용자 인터페이스 로직도 지역별 사용 습관에 맞춰 조정됐다.

인포테인먼트 시스템은 이제 중국어 번체(홍콩), 태국어, 인도네시아어, 말레이어, 베트남어를 지원하며, CarPlay와 Spotify 같은 시스템 및 애플리케이션과의 원활한 호환성을 제공하는 업그레이드된 커넥티드 생태계를 통해 더욱 직관적이고 즐거운 소유 경험을 창출한다.

E5 PLUS RHD 모델은 인도네시아와 홍콩 특별행정구를 포함한 여러 시장에 순차적으로 출시될 예정이며, 고객에게 지능형 기술, 실용성, 가치의 매력적인 조합을 제공할 것이다.

새로운 아이덴티티, 새로운 제품, 새로운 서비스

접근 가능한 기술, 친환경 혁신, 책임감, 지속적 발전이라는 가치를 바탕으로 DFSK는 차량 기술의 발전을 추진하는 동시에 고객, 파트너, 지역 사회를 위한 가치를 창출하는 더 강력한 생태계를 구축하는 데 전념하고 있다. DFSK는 지능형 모빌리티를 보다 쉽게 접근할 수 있도록 함으로써 현대 가족의 변화하는 수요와 함께 진화하는 더 스마트하고, 더 편안하며, 더 효율적인 교통 솔루션을 통해 발전을 이끌고자 한다.

이러한 비전을 지원하기 위해 DFSK는 장기적 협력과 포괄적 지원을 통해 글로벌 파트너 생태계를 적극적으로 강화하고 있다.

동시에 DFSK는 민첩한 품질 관리, 전문 인재 개발, 효율적인 부품 네트워크, 디지털 서비스 플랫폼을 기반으로 한 새로운 글로벌 서비스 프레임워크를 도입했다. 네트워크 역량, 운영 시스템, 인력, 기술 전문성, 부품 가용성이라는 5가지 핵심 차원에 걸친 이 새로운 구조는 고객이 안심할 수 있는 환경과 기대를 뛰어넘는 서비스 경험을 제공하도록 설계됐다.

새로워진 브랜드 정체성, 확대되는 신에너지 제품 포트폴리오, 강화된 서비스 약속을 바탕으로 DFSK는 국제 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 글로벌 지속 가능한 모빌리티의 미래를 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 준비를 갖추고 있다.

DFSK 소개

2003년에 설립된 DFSK는 전 세계 소비자에게 승용차, 상용차, 첨단 모빌리티 서비스를 제공하는 데 전념하고 있다. 현재까지 70개 이상의 국가와 지역에서 500만 대 이상의 DFSK 차량이 인도됐다. 지속적 혁신을 원동력으로 DFSK는 신에너지 및 지능형 자동차 브랜드로 빠르게 진화하고 있다.

자세한 내용은 웹사이트 www.dfsk.com 에서 확인할 수 있다.

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SOURCE DFSK