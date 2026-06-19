DFSK Percepat Pengembangan Global dengan Pelancaran Sulung E5 PLUS Pemanduan Sebelah Kanan di Hong Kong

HONG KONG, 19 Jun 2026 /PRNewswire/ -- DFSK, jenama kenderaan tenaga baharu di bawah SERES Group (HKEX: 09927), hari ini memperkenalkan versi pemanduan sebelah kanan (RHD) bagi E5 PLUS di Ekspo Automotif & Rantaian Bekalan Antarabangsa 2026 (Hong Kong), sekali gus menandakan satu pencapaian penting dalam pengembangan global jenama tersebut.

Pelancaran sulung E5 PLUS RHD bukan sahaja memperluas portfolio produk DFSK, malah turut mencerminkan evolusi berterusan jenama itu sebagai penyedia global bagi penyelesaian mobiliti pintar dan hijau yang direka berdasarkan keperluan pasaran tempatan.

DFSK President Amy Gong speaking at the event DFSK E5 PLUS Right-Hand-Drive model

Mempercepat Perjalanan Global DFSK

Susulan kejayaan E5 PLUS di Afrika Utara dan Amerika Selatan, pelancaran varian RHD mewakili satu lagi langkah penting dalam pertumbuhan antarabangsa DFSK. Ketika DFSK memperluas kehadirannya di pasaran global, syarikat terus memperkukuh pembangunan pusat serantau dan ekosistemnya. Kemudahan pengeluaran yang sangat automatik di Indonesia dan Vietnam membolehkan DFSK memberi respons yang lebih cekap terhadap permintaan tempatan.

Amy Gong, Presiden DFSK berkata: "E5 PLUS menandakan permulaan kepada pembaharuan menyeluruh portfolio produk kami. Kami akan terus memperkukuh keupayaan kami dalam teknologi dan inovasi pintar, memperkayakan penawaran produk kami, mempercepat pengembangan global, memperdalam operasi tempatan kami, serta menyediakan produk dan perkhidmatan yang semakin kompetitif yang dapat menyediakan pengalaman mobiliti yang lebih hijau dan lebih pintar kepada pelanggan di seluruh dunia."

Direkayasa untuk Pasaran Pemanduan Sebelah Kanan

E5 PLUS merupakan model tenaga baharu global strategik yang dibangunkan untuk memenuhi keperluan mobiliti keluarga moden. Dikuasakan oleh SERES Super Hybrid System, E5 PLUS menyesuaikan mod pemanduannya secara pintar mengikut keadaan jalan raya yang berbeza melalui sistem pengurusan tenaga termaju, sekali gus memberikan kecekapan dan juga keyakinan untuk perjalanan yang lebih jauh dengan jarak pemanduan gabungan sehingga 1,200km WLTP.

Varian pemanduan pintar E5 PLUS RHD membawakan penyelesaian bantuan pemandu yang dilengkapi radar gelombang 5-mm dan 22 unit penderia, selain disempurnakan oleh fungsi termasuk pemandangan panoramik 540-darjah, yang meningkatkan kemudahan dan keselamatan dalam perjalanan ulang-alik harian serta persekitaran pemanduan yang lebih mencabar.

Menyedari ciri unik pasaran RHD, khususnya di Asia Tenggara, E5 PLUS RHD telah dioptimumkan khususnya untuk keadaan pemanduan, corak cuaca dan keutamaan pengguna serantau. Fungsi bantuan pemandu seperti Kawalan Pemusatan Lorong (LCC) dan Kawalan Jelajah Adaptif (ACC) telah diperhalusi untuk senario pemanduan tempatan, manakala interaksi suara dan logik antara muka pengguna turut disesuaikan dengan tabiat penggunaan serantau.

Sistem maklumat hibur kini menyokong Bahasa Cina Tradisional (Hong Kong), Bahasa Thai, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu dan Bahasa Vietnam, di samping ekosistem terhubung yang dipertingkat bagi menawarkan keserasian yang lancar dengan sistem dan aplikasi seperti CarPlay dan Spotify, sekali gus mewujudkan pengalaman pemilikan yang lebih intuitif dan menyeronokkan.

E5 PLUS RHD akan diperkenalkan secara berperingkat di pasaran termasuk Indonesia dan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong bagi menawarkan gabungan menarik antara teknologi pintar, kepraktisan dan nilai.

Identiti Baharu, Produk Baharu dan Perkhidmatan Baharu

Berpandukan nilai teknologi yang mudah diakses, inovasi hijau, kebertanggungjawaban dan kemajuan berterusan, DFSK komited untuk memajukan teknologi kenderaan sambil membangunkan ekosistem yang lebih kukuh bagi mencipta nilai kepada pelanggan, rakan kongsi dan komuniti. Dengan menjadikan mobiliti pintar lebih mudah dicapai, DFSK berusaha memacu kemajuan melalui penyelesaian pengangkutan yang lebih pintar, lebih selesa dan lebih cekap yang berkembang seiring perubahan keperluan keluarga moden.

Bagi menyokong visi ini, DFSK sedang giat memperkukuh ekosistem rakan kongsi globalnya melalui kerjasama jangka panjang dan sokongan yang menyeluruh.

Pada masa sama, DFSK memperkenalkan rangka kerja perkhidmatan global baharu yang dibina berasaskan pengurusan kualiti yang tangkas, pembangunan bakat profesional, rangkaian alat ganti yang cekap dan platform perkhidmatan digital. Merangkumi lima dimensi kritikal—keupayaan rangkaian, sistem operasi, sumber manusia, kepakaran teknikal dan ketersediaan alat ganti—seni bina baharu ini direka untuk memberikan ketenangan fikiran serta pengalaman perkhidmatan yang melebihi jangkaan pelanggan.

Dengan identiti jenama yang diperbaharui, portfolio produk tenaga baharu yang semakin berkembang dan komitmen perkhidmatan yang lebih kukuh, DFSK bersedia untuk terus memperkukuh kedudukannya di pasaran antarabangsa dan memainkan peranan yang semakin penting dalam membentuk masa depan mobiliti mampan global.

Latar Belakang DFSK

Ditubuhkan pada tahun 2003, DFSK berdedikasi untuk menyediakan kenderaan penumpang, kenderaan komersial dan perkhidmatan mobiliti maju kepada pengguna di seluruh dunia. Sehingga kini, lebih daripada 5 juta kenderaan DFSK telah dihantar ke lebih 70 negara dan wilayah. Didorong oleh inovasi berterusan, DFSK sedang berkembang pesat menjadi jenama automotif tenaga baharu dan pintar.

Untuk maklumat lanjut, sila semak laman web kami www.dfsk.com

Facebook | Instagram | YouTube

SOURCE DFSK