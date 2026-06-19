DFSK przyspiesza globalną ekspansję dzięki debiutowi w Hongkongu modelu E5 PLUS z kierownicą po prawej stronie

HONGKONG, 19 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- DFSK, marka pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii należąca do SERES Group (HKEX: 09927), zaprezentowała dziś wersję modelu E5 PLUS z kierownicą po prawej stronie (RHD) podczas targów International Automotive & Supply Chain Expo 2026 (Hong Kong), co stanowi ważny kamień milowy w globalnej ekspansji marki.

DFSK President Amy Gong speaking at the event DFSK E5 PLUS Right-Hand-Drive model

Debiut modelu E5 PLUS RHD nie tylko poszerza ofertę produktów DFSK, lecz także odzwierciedla dalszą transformację marki w globalnego dostawcę inteligentnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie mobilności zaprojektowanych z myślą o potrzebach lokalnych rynków.

Przyspieszenie globalnej ekspansji DFSK

Po sukcesie modelu E5 PLUS w Afryce Północnej i Ameryce Południowej wprowadzenie wersji RHD stanowi kolejny istotny krok w międzynarodowym rozwoju DFSK. Rozszerzając swoją obecność na światowych rynkach, firma konsekwentnie wzmacnia rozwój regionalnych centrów operacyjnych i lokalnych ekosystemów biznesowych. Wysoko zautomatyzowane zakłady produkcyjne w Indonezji i Wietnamie pozwalają DFSK jeszcze skuteczniej odpowiadać na lokalne potrzeby klientów.

Amy Gong, prezes DFSK, powiedziała: „E5 PLUS oznacza początek kompleksowej odnowy naszej oferty produktów. Będziemy nadal rozwijać nasze kompetencje technologiczne i możliwości w zakresie inteligentnych innowacji, poszerzać gamę produktów, przyspieszać globalną ekspansję, pogłębiać działalność na rynkach lokalnych oraz dostarczać coraz bardziej konkurencyjne produkty i usługi, które zapewniają klientom na całym świecie bardziej ekologiczne i inteligentne doświadczenia związane z mobilnością".

Zaprojektowany z myślą o rynkach z ruchem lewostronnym

E5 PLUS to strategiczny globalny model zasilany alternatywnymi źródłami energii, opracowany z myślą o potrzebach współczesnych rodzin. Wyposażony w układ SERES Super Hybrid System, inteligentnie dostosowuje tryby jazdy do różnych warunków drogowych dzięki zaawansowanemu zarządzaniu energią, zapewniając zarówno wysoką efektywność, jak i pewność podczas dłuższych podróży. Łączny zasięg pojazdu wynosi do 1200 km według procedury WLTP.

Wersja E5 PLUS RHD wyposażona w inteligentne systemy wspomagania kierowcy korzysta z pięciu radarów fal milimetrowych oraz 22 jednostek detekcyjnych. Uzupełniają je funkcje takie jak obraz panoramiczny 540 stopni, zwiększające wygodę i bezpieczeństwo zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i w bardziej wymagających warunkach drogowych.

Uwzględniając specyfikę rynków wykorzystujących pojazdy z kierownicą po prawej stronie, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej, model E5 PLUS RHD został zoptymalizowany pod kątem lokalnych warunków drogowych, klimatycznych oraz preferencji użytkowników. Funkcje wspomagania kierowcy, takie jak system utrzymywania pojazdu na pasie ruchu (LCC) i adaptacyjny tempomat (ACC), zostały dostosowane do lokalnych scenariuszy jazdy, a funkcje sterowania głosowego i logika interfejsu użytkownika zostały opracowane zgodnie z regionalnymi przyzwyczajeniami użytkowników.

System informacyjno-rozrywkowy obsługuje obecnie tradycyjny język chiński (Hongkong), język tajski, indonezyjski, malajski i wietnamski. Został również wzbogacony o rozwinięty ekosystem usług połączonych, oferujący pełną kompatybilność z systemami i aplikacjami takimi jak CarPlay i Spotify, zapewniając bardziej intuicyjne i satysfakcjonujące doświadczenie użytkowania pojazdu.

Model E5 PLUS RHD będzie stopniowo wprowadzany na kolejne rynki, w tym w Indonezji i Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, oferując klientom atrakcyjne połączenie inteligentnych technologii, praktyczności i korzystnej relacji jakości do ceny.

Nowa tożsamość, nowe produkty i nowe standardy obsługi

Kierując się wartościami obejmującymi dostępność technologii, zielone innowacje, odpowiedzialność i nieustanny rozwój, DFSK konsekwentnie rozwija technologie motoryzacyjne, jednocześnie budując silniejszy ekosystem tworzący wartość dla klientów, partnerów i społeczności. Dzięki upowszechnianiu inteligentnej mobilności marka dąży do wspierania postępu poprzez inteligentniejsze, bardziej komfortowe i efektywniejsze rozwiązania transportowe, które ewoluują wraz ze zmieniającymi się potrzebami współczesnych rodzin.

Aby realizować tę wizję, DFSK aktywnie wzmacnia globalny ekosystem partnerów poprzez długoterminową współpracę i kompleksowe wsparcie.

Jednocześnie firma wprowadziła nową globalną strukturę obsługi posprzedażowej, opartą na elastycznym zarządzaniu jakością, profesjonalnym rozwoju kompetencji pracowników, wydajnej sieci dystrybucji części zamiennych i cyfrowej platformie usługowej. Obejmując pięć kluczowych obszarów - możliwości sieci serwisowej, systemy operacyjne, pracownicy, kompetencje techniczne oraz dostępność części - nowa architektura została zaprojektowana tak, aby zapewniać klientom poczucie bezpieczeństwa i poziom obsługi przekraczający oczekiwania.

Dzięki odświeżonej identyfikacji marki, rozszerzającej się ofercie pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii i wzmocnionemu zaangażowaniu w jakość obsługi DFSK jest dobrze przygotowany do dalszego umacniania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych i odgrywania coraz ważniejszej roli w kształtowaniu przyszłości zrównoważonej mobilności na świecie.

DFSK

Założona w 2003 roku marka DFSK koncentruje się na dostarczaniu klientom na całym świecie samochodów osobowych, pojazdów użytkowych oraz zaawansowanych usług mobilności. Do tej pory ponad 5 milionów pojazdów DFSK trafiło do przeszło 70 krajów i regionów. Dzięki nieustannym innowacjom marka odnotowuje dynamiczny rozwój jako producent inteligentnych pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dfsk.com

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