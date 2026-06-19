DFSK、香港で右ハンドル車仕様の「E5 PLUS」を初披露し、グローバル展開を加速

香港、2026年6月20日 /PRNewswire/ -- SERES Group（HKEX：09927）傘下の新エネルギー車ブランドであるDFSKは、2026 International Automotive & Supply Chain Expo (香港)において、E5 PLUSの右ハンドル車（RHD）モデルを発表し、同ブランドのグローバル展開における重要な節目を飾りました。

E5 PLUS RHDの発売は、DFSKの製品ラインナップを拡充するだけでなく、現地市場のニーズに合わせて設計されたスマートで環境に優しいモビリティソリューションを提供するグローバルプロバイダーへと、同ブランドが進化し続けていることを示しています。

DFSK President Amy Gong speaking at the event DFSK E5 PLUS Right-Hand-Drive model

DFSKのグローバル展開を加速

北アフリカおよび南米での「E5 PLUS」の成功を受け、右ハンドル車の発売は、DFSKの国際的な成長における新たな重要な一歩となります。DFSKは世界市場での存在感を拡大するなか、地域拠点およびエコシステムの開発を引き続き強化しています。インドネシアとベトナムにある高度に自動化された生産拠点により、DFSKは現地の需要により効率的に対応することが可能となっています。

DFSKの社長であるAmy Gongは次のように述べています。「E5 PLUSは、当社の製品ラインナップの全面的な刷新の幕開けとなるものです。」「当社は今後も、技術力とインテリジェントなイノベーションの強化、製品ラインナップの拡充、グローバル展開の加速、現地での事業活動の深化に取り組み、世界中のお客様に、より環境に優しく、よりスマートなモビリティ体験を提供する、競争力の高い製品やサービスを提供してまいります。」

右ハンドル車市場向けに設計

E5 PLUSは、現代の家族のモビリティニーズに応えるために開発された、戦略的なグローバル新エネルギー車モデルです。SERESスーパーハイブリッドシステムを搭載したE5 PLUSは、高度なエネルギー管理により、さまざまな道路状況に応じて走行モードをインテリジェントに調整し、WLTP基準で最大1,200kmの複合航続距離を実現することで、長距離走行においても高い効率性と安心感を提供します。

E5 PLUS RHDのインテリジェントドライビング仕様には、5mm波レーダーと22個のセンサーユニットを搭載した運転支援システムが採用されており、540度のパノラマビューなどの機能がこれを補完することで、日常の通勤からより過酷な走行環境に至るまで、利便性と安全性を高めています。

特に東南アジア全域における右ハンドル車（RHD）市場の独自の特性を踏まえ、E5 PLUS RHDは、同地域の走行条件、気象状況、およびユーザーの好みに合わせて特別に最適化されています。レーンセンタリング・コントロール（LCC）やアダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）といった運転支援機能は、現地の走行状況に合わせて改良されたほか、音声操作やユーザーインターフェースのロジックも、地域の利用習慣に合わせて調整されています。

インフォテインメントシステムは、繁体字中国語（香港）、タイ語、インドネシア語、マレー語、ベトナム語に対応するようになりました。また、CarPlayやSpotifyなどのシステムやアプリとシームレスに連携する、アップグレードされたコネクテッドエコシステムにより、より直感的で楽しいカーライフ体験を実現します。

E5 PLUS RHDは、インドネシアや香港特別行政区をはじめとする各市場で順次導入され、インテリジェントなテクノロジー、実用性、そしてコストパフォーマンスという魅力的な組み合わせをお客様に提供します。

新たなアイデンティティ、新製品、新サービス

DFSKは、「誰もが利用しやすい技術」、「環境に配慮したイノベーション」、「説明責任」、「継続的な進歩」という価値観を指針とし、自動車技術の進歩に努めるとともに、お客様、パートナー、地域社会に価値をもたらす、より強固なエコシステムの構築に取り組んでいます。DFSKは、スマートモビリティをより身近なものにすることで、現代における家族のニーズの変化に合わせて進化し続ける、よりスマートで快適、かつ効率的な交通ソリューションを通じて、社会の進歩を推進することを目指しています。

このビジョンを実現するため、DFSKは長期的な連携と包括的な支援を通じて、グローバルなパートナーエコシステムの強化に積極的に取り組んでいます。

同時に、DFSKは、アジャイルな品質管理、専門人材の育成、効率的な部品供給ネットワーク、そしてデジタルサービスプラットフォームを基盤とした、新たなグローバルサービス体制を導入しています。「ネットワーク機能」、「運用システム」、「人材」、「技術的専門知識」、「部品の入手可能性」という5つの重要な側面を網羅したこの新しいアーキテクチャは、お客様に安心感と、期待を上回るサービス体験を提供するように設計されています。

新たなブランドアイデンティティ、拡大を続ける新エネルギー製品のラインナップ、そしてより一層強化されたサービスへの取り組みを背景に、DFSKは国際市場における地位をさらに強固なものとし、世界の持続可能なモビリティの未来を形作るうえで、ますます重要な役割を果たしていく態勢を整えています。

DFSKについて

2003年に設立されたDFSKは、世界中の消費者に乗用車、商用車、および先進的なモビリティサービスを提供することに尽力しています。これまでに、70以上の国と地域で、500万台以上のDFSK車が納車されています。絶え間ないイノベーションを原動力に、DFSKは新エネルギー・スマートカーブランドへと急速に進化を遂げています。

詳細については、当社のウェブサイトwww.dfsk.com

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SOURCE DFSK