Resmi Debutkan E5 PLUS Setir Kanan di Hong Kong, DFSK Percepat Ekspansi Global

Mempercepat Langkah DFSK di Pentas Global

Menyusul kesuksesan E5 PLUS di Afrika Utara dan Amerika Selatan, peluncuran varian setir kanan ini menjadi langkah signifikan lainnya dalam pertumbuhan internasional DFSK. Seiring dengan perluasan kehadirannya di pasar global, DFSK terus memperkuat pengembangan di ekosistem pusat dan regionalnya. Fasilitas produksi dengan otomatisasi tinggi di Indonesia dan Vietnam memperkuat kemampuan DFSK dalam merespons kebutuhan pasar lokal dengan standar efisiensi yang lebih baik

Amy Gong, Presiden DFSK, menyampaikan, "E5 PLUS menjadi langkah awal dari pembaruan menyeluruh pada portofolio produk kami. Ke depannya, kami akan terus memperkuat kapabilitas teknologi dan inovasi cerdas, memperluas jajaran produk, serta mempercepat ekspansi global kami. Dengan memperdalam operasional lokal, kami berkomitmen menghadirkan produk dan layanan yang semakin kompetitif, guna memberikan pengalaman mobilitas yang lebih cerdas dan ramah lingkungan bagi pelanggan di seluruh dunia'

Dirancang Khusus untuk Pasar Setir Kanan

E5 PLUS merupakan model energi baru strategis global yang dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern. Berkat sistem SERES Super Hybrid, E5 PLUS mampu beradaptasi secara cerdas terhadap beragam kondisi jalan melalui manajemen energi mutakhir. Hasilnya, mobil ini tidak hanya menawarkan efisiensi tinggi, tetapi juga kenyamanan ekstra untuk perjalanan jauh dengan total jarak tempuh hingga 1.200 km (WLTP).

Dibekali radar gelombang 5mm dan 22 unit sensor, varian intelligent driving E5 PLUS RHD menjamin pengalaman berkendara yang lebih aman. Dengan tambahan fitur pandangan panoramik 540 derajat, pengemudi mendapatkan visibilitas maksimal, baik untuk mobilitas rutin di kota maupun saat menghadapi rute yang lebih menantang.

Khusus untuk pasar setir kanan Asia Tenggara, E5 PLUS RHD telah dioptimalkan guna beradaptasi dengan kondisi medan, iklim, dan preferensi lokal. Penyempurnaan dilakukan pada sistem bantuan pengemudi (LCC dan ACC) untuk menyesuaikan skenario jalanan lokal, serta adaptasi mendalam pada sistem interaksi suara dan antarmuka pengguna sesuai kebiasaan penggunaan di tingkat regional

Sistem infotainment E5 PLUS kini hadir dengan dukungan multibahasa yang mencakup bahasa Indonesia, Melayu, Thai, Vietnam, hingga Mandarin Tradisional (Hong Kong). Peningkatan ekosistem konektivitasnya juga memungkinkan integrasi yang mulus dengan aplikasi populer seperti CarPlay dan Spotify, memberikan pengalaman berkendara yang lebih intuitif, cerdas, dan menyenangkan bagi penggunanya

E5 PLUS RHD akan diperkenalkan secara bertahap di berbagai pasar, termasuk Indonesia dan Hong Kong, guna menawarkan kombinasi menarik antara teknologi cerdas, kepraktisan, dan nilai tambah bagi pelanggan .

Identitas Baru, Produk Baru, dan Layanan Baru

Berpegang teguh pada nilai-nilai teknologi yang aksesibel, inovasi ramah lingkungan, akuntabilitas, dan kemajuan berkelanjutan, DFSK berkomitmen untuk memajukan teknologi kendaraan sekaligus membangun ekosistem yang lebih kuat guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan, mitra, dan komunitas. Dengan membuat mobilitas cerdas menjadi lebih terjangkau, DFSK berupaya mendorong kemajuan melalui solusi transportasi yang lebih cerdas, nyaman, dan efisien yang terus berkembang mengikuti kebutuhan keluarga modern.

Guna merealisasikan visi ini, DFSK memperkuat ekosistem mitra global melalui kolaborasi berkelanjutan dan dukungan menyeluruh.

Secara bersamaan, DFSK menghadirkan kerangka layanan global baru yang mengedepankan manajemen kualitas yang gesit, pengembangan talenta, efisiensi jaringan suku cadang, serta platform digital. Dengan fokus pada lima pilar utama yaitu kapabilitas jaringan, sistem operasional, SDM, keahlian teknis, dan ketersediaan suku cadang, arsitektur layanan DFSK dirancang untuk memaksimalkan layanan dan memberikan ketenangan bagi pelanggan .

Dengan identitas merek yang diperbarui, portofolio produk energi baru yang terus berkembang, serta komitmen layanan yang lebih kuat, DFSK siap untuk memperkuat posisinya di pasar internasional dan memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk masa depan mobilitas berkelanjutan secara global.

Tentang DFSK

Berdiri sejak 2003, DFSK berkomitmen menghadirkan lini kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan layanan mobilitas mutakhir bagi konsumen global. Hingga kini, lebih dari 5 juta unit kendaraan DFSK telah menjangkau lebih dari 70 negara dan wilayah di seluruh dunia. Didorong oleh inovasi yang berkelanjutan, DFSK bertransformasi dengan pesat menjadi merek otomotif cerdas berbasis energi baru.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website kami www.dfsk.com

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SOURCE DFSK