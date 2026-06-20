DFSK acelera su expansión mundial con el lanzamiento del E5 PLUS con volante a la derecha en Hong Kong

HONG KONG, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DFSK, la marca de vehículos de nueva energía (VNE) perteneciente a SERES Group (HKEX: 09927), presentó hoy la versión con volante a la derecha (RHD) del E5 PLUS en la Exposición Internacional del Automóvil y la Cadena de Suministro 2026 (Hong Kong), lo que supone un hito importante en la expansión mundial de la marca.

La presidenta de DFSK, Amy Gong, al hablar en el evento. Modelo DFSK E5 PLUS con volante a la derecha

El debut del E5 PLUS RHD no solo amplía la gama de productos de DFSK, sino que también refleja la constante evolución de la marca hacia convertirse en un proveedor mundial de soluciones de movilidad inteligentes y ecológicas, diseñadas en torno a las necesidades de los mercados locales.

Acelerando la trayectoria mundial de DFSK

Tras el éxito del E5 PLUS en el norte de África y Sudamérica, el lanzamiento de la variante con volante a la derecha (RHD) representa otro paso significativo en el crecimiento internacional de DFSK. A medida que DFSK amplía su presencia en los mercados mundiales, la empresa sigue reforzando el desarrollo de sus centros regionales y sus ecosistemas. Las instalaciones de producción altamente automatizadas en Indonesia y Vietnam permiten a DFSK responder de forma más eficiente a la demanda local.

Amy Gong, presidenta de DFSK, afirmó: "El E5 PLUS marca el inicio de la renovación integral de nuestra cartera de productos. Seguiremos reforzando nuestras capacidades en tecnología e innovación inteligente para enriquecer nuestra oferta de productos, acelerar nuestra expansión mundial, profundizar en nuestras operaciones locales y ofrecer productos y servicios cada vez más competitivos que brinden a los clientes de todo el mundo experiencias de movilidad más ecológicas e inteligentes".

Diseñado para los mercados con volante a la derecha

El E5 PLUS es un modelo estratégico mundial de nueva energía desarrollado para satisfacer las necesidades de movilidad de la familia moderna. Equipado con el sistema SERES Super Hybrid, el E5 PLUS adapta de forma inteligente sus modos de conducción a las distintas condiciones del camino mediante una gestión avanzada de la energía, lo que proporciona tanto eficiencia como confianza en los trayectos largos, con una autonomía combinada de hasta 1.200 km según el protocolo WLTP.

La variante de conducción inteligente del E5 PLUS RHD cuenta con un sistema de asistencia al conductor equipado con radares de 5 mm de onda y 22 unidades de detección, complementado con funciones como una vista panorámica de 540 grados, lo que mejora la comodidad y la seguridad tanto en los desplazamientos diarios como en entornos de conducción más exigentes.

Teniendo en cuenta las características particulares de los mercados con volante a la derecha, en especial en el sudeste asiático, el E5 PLUS RHD se ha optimizado específicamente para las condiciones de conducción regionales, los patrones climáticos y las preferencias de los usuarios. Las funciones de asistencia al conductor, como el control de centrado en el carril (LCC) y el control de crucero adaptativo (ACC), se han perfeccionado para adaptarse a los escenarios de conducción locales, mientras que la interacción por voz y la lógica de la interfaz del usuario se han adaptado a los hábitos de uso regionales.

El sistema de infoentretenimiento es ahora compatible con el chino tradicional (Hong Kong), el tailandés, el indonesio, el malayo y el vietnamita, además de contar con un ecosistema conectado mejorado que ofrece una compatibilidad perfecta con sistemas y aplicaciones como CarPlay y Spotify, lo que crea una experiencia de uso más intuitiva y agradable.

El E5 PLUS RHD se irá introduciendo de forma progresiva en distintos mercados, entre ellos Indonesia y la RAE de Hong Kong, y ofrecerá a los clientes una atractiva combinación de tecnología inteligente, practicidad y valor.

Nueva identidad, nuevo producto y nuevo servicio

Guiada por sus valores de tecnología accesible, innovación ecológica, responsabilidad y progreso continuo, DFSK está comprometida con el avance de la tecnología automotriz, a la vez que construye un ecosistema más sólido que genere valor para los clientes, los socios y las comunidades. Al hacer que la movilidad inteligente sea más accesible, DFSK se esfuerza por impulsar el progreso mediante soluciones de transporte más inteligentes, más cómodas y más eficientes que evolucionen al ritmo de las necesidades cambiantes de las familias actuales.

Para respaldar esta visión, DFSK está reforzando activamente su ecosistema mundial de socios mediante una colaboración a largo plazo y un apoyo integral.

Al mismo tiempo, DFSK ha introducido un nuevo marco de servicio global basado en una gestión ágil de la calidad, el desarrollo del talento profesional, una red eficiente de piezas de recambio y una plataforma de servicio digital. La nueva arquitectura, que abarca cinco dimensiones fundamentales (capacidad de la red, sistemas operativos, personal, experiencia técnica y disponibilidad de piezas de recambio), está diseñada para brindar tranquilidad y una experiencia de servicio que supera con creces las expectativas.

Con una identidad de marca renovada, una cartera en expansión de productos de nueva energía y un compromiso de servicio más sólido, DFSK está preparada para reforzar aún más su posición en los mercados internacionales y desempeñar un papel cada vez más importante en la conformación del futuro de la movilidad sostenible a nivel mundial.

Acerca de DFSK

Fundada en 2003, DFSK se dedica a ofrecer vehículos de pasajeros y comerciales, así como servicios avanzados de movilidad, a consumidores de todo el mundo. Hasta la fecha, se han entregado más de 5 millones de vehículos DFSK en más de 70 países y regiones. Impulsada por la innovación continua, DFSK está evolucionando rápidamente hacia una marca automotriz inteligente y adaptada a las nuevas energías.

Para obtener más información, consulte nuestro sitio web www.dfsk.com

Facebook | Instagram | YouTube

FUENTE DFSK