DFSK acelera su expansión global con el lanzamiento del E5 PLUS con volante a la derecha en Hong Kong

HONG KONG, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DFSK, la marca de vehículos de nueva energía perteneciente al Grupo SERES (HKEX: 09927), presentó hoy la versión con volante a la derecha (RHD) del E5 PLUS en la Exposición Internacional de Automoción y Cadena de Suministro 2026 (Hong Kong), marcando un hito importante en la expansión global de la marca.

DFSK President Amy Gong speaking at the event DFSK E5 PLUS Right-Hand-Drive model

El lanzamiento del E5 PLUS RHD no solo amplía la cartera de productos de DFSK, sino que también refleja la continua evolución de la marca hacia un proveedor global de soluciones de movilidad inteligentes y sostenibles, diseñadas en función de las necesidades de los mercados locales.

Acelerando la expansión global de DFSK

Tras el éxito del E5 PLUS en el norte de África y Sudamérica, el lanzamiento de la variante con volante a la derecha representa otro paso importante en el crecimiento internacional de DFSK. A medida que DFSK expande su presencia en los mercados globales, la compañía continúa fortaleciendo el desarrollo de sus centros y ecosistemas regionales. Las instalaciones de producción altamente automatizadas en Indonesia y Vietnam permiten a DFSK responder con mayor eficiencia a la demanda local.

Amy Gong, presidenta de DFSK, declaró: "El E5 PLUS marca el inicio de una renovación integral de nuestra cartera de productos. Continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades en tecnología e innovación inteligente, ampliando nuestra oferta de productos, acelerando nuestra expansión global, consolidando nuestras operaciones locales y ofreciendo productos y servicios cada vez más competitivos que proporcionen a los clientes de todo el mundo experiencias de movilidad más sostenibles e inteligentes".

Diseñado para mercados con volante a la derecha.

El E5 PLUS es un modelo estratégico global de nueva energía desarrollado para satisfacer las necesidades de la movilidad familiar moderna. Impulsado por el sistema híbrido SERES Super Hybrid, el E5 PLUS adapta inteligentemente sus modos de conducción a las diferentes condiciones de la carretera mediante una gestión energética avanzada, ofreciendo eficiencia y seguridad en viajes largos con una autonomía combinada de hasta 1.200 km WLTP.

La variante de conducción inteligente del E5 PLUS con volante a la derecha incorpora un sistema de asistencia al conductor equipado con radares de 5 mm y 22 sensores, complementado con funciones como una vista panorámica de 540 grados, que mejora la comodidad y la seguridad en los desplazamientos diarios y en entornos de conducción más exigentes.

Reconociendo las características únicas de los mercados con volante a la derecha, especialmente en el sudeste asiático, el E5 PLUS RHD se ha optimizado específicamente para las condiciones de conducción, los patrones climáticos y las preferencias de los usuarios de la región. Las funciones de asistencia al conductor, como el control de centrado de carril (LCC) y el control de crucero adaptativo (ACC), se han perfeccionado para los escenarios de conducción locales, mientras que la interacción por voz y la lógica de la interfaz de usuario se han adaptado a los hábitos de uso regionales.

El sistema de infoentretenimiento ahora es compatible con chino tradicional (Hong Kong), tailandés, indonesio, malayo y vietnamita, además de contar con un ecosistema conectado mejorado que ofrece una compatibilidad perfecta con sistemas y aplicaciones como CarPlay y Spotify, creando una experiencia de conducción más intuitiva y placentera.

El E5 PLUS RHD se introducirá progresivamente en mercados como Indonesia y la RAE de Hong Kong, ofreciendo a los clientes una atractiva combinación de tecnología inteligente, practicidad y valor.

Nueva identidad, nuevo producto y nuevo servicio

Guiada por sus valores de tecnología accesible, innovación ecológica, responsabilidad y progreso continuo, DFSK se compromete a impulsar la tecnología vehicular y, al mismo tiempo, a construir un ecosistema más sólido que genere valor para clientes, socios y comunidades. Al hacer que la movilidad inteligente sea más accesible, DFSK se esfuerza por impulsar el progreso mediante soluciones de transporte más inteligentes, cómodas y eficientes que evolucionan con las necesidades cambiantes de las familias modernas.

Para respaldar esta visión, DFSK está fortaleciendo activamente su ecosistema global de socios mediante la colaboración a largo plazo y un apoyo integral.

Al mismo tiempo, DFSK ha implementado un nuevo marco de servicio global basado en la gestión ágil de la calidad, el desarrollo del talento profesional, una eficiente red de repuestos y una plataforma de servicio digital. Esta nueva arquitectura, que abarca cinco dimensiones clave —capacidad de la red, sistemas operativos, personal, experiencia técnica y disponibilidad de repuestos—, está diseñada para proporcionar tranquilidad y una experiencia de servicio que supere las expectativas.

Con una identidad de marca renovada, una cartera en expansión de productos de energías renovables y un mayor compromiso con el servicio, DFSK está preparada para consolidar aún más su posición en los mercados internacionales y desempeñar un papel cada vez más importante en la configuración del futuro de la movilidad sostenible global.

Acerca de DFSK

Fundada en 2003, DFSK se dedica a proporcionar vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y servicios de movilidad avanzada a consumidores de todo el mundo. Hasta la fecha, se han entregado más de 5 millones de vehículos DFSK en más de 70 países y regiones. Impulsada por la innovación constante, DFSK se está consolidando rápidamente como una marca de automoción inteligente y centrada en la energía.

Para más información, visite nuestro sitio web www.dfsk.com

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