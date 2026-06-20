DFSK تُسرّع توسعها العالمي بإطلاق سيارة E5 PLUS الجديدة بمقود على اليمين لأول مرة في هونغ كونغ

هونغ كونغ, 20 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت شركة DFSK، العلامة التجارية للسيارات الكهربائية التابعة لمجموعة SERES (المسجلة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 09927)، اليوم عن النسخة ذات المقود الأيمن (RHD) من طراز E5 PLUS خلال المعرض الدولي للسيارات وسلسلة التوريد في هونغ كونغ 2026، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة توسّع العلامة التجارية عالميًا.

لا يُمثّل إطلاق نسخة E5 PLUS ذات المقود الأيمن (RHD) توسعًا في محفظة منتجات DFSK فحسب، بل يعكس أيضًا التطور المستمر للعلامة التجارية نحو التحول إلى مزود عالمي لحلول تنقل ذكية وصديقة للبيئة، يتم تصميمها بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية المختلفة.

DFSK President Amy Gong speaking at the event DFSK E5 PLUS Right-Hand-Drive model

تسريع المسيرة العالمية لشركة DFSK

في أعقاب النجاح الذي حققته سيارة E5 PLUS في كل من شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية، يُمثل إطلاق النسخة ذات المقود الأيمن (RHD) خطوة مهمة إضافية في مسار نمو DFSK على الصعيد الدولي. مع توسّع حضور DFSK في الأسواق العالمية، تواصل الشركة تعزيز تطوير مراكزها الإقليمية وأنظمتها الداعمة. تُتيح مرافق الإنتاج عالية الأتمتة في إندونيسيا وفيتنام لشركة DFSK الاستجابة بشكل أكثر كفاءة للطلب المحلي.

قالت Amy Gong، رئيسة شركة DFSK: "يمثّل طراز E5 PLUS بداية مرحلة تجديد شاملة لمحفظة منتجاتنا. وسنواصل تعزيز قدراتنا في مجالي التكنولوجيا والابتكار الذكي، وتوسيع مجموعة منتجاتنا، وتسريع وتيرة توسعنا العالمي، وتعميق عملياتنا المحلية، وتقديم منتجات وخدمات أكثر تنافسية بشكل متزايد، بما يوفّر لعملائنا حول العالم تجارب تنقّل أكثر خضرة وذكاءً".

مُصمَّم خصيصًا لأسواق القيادة اليمنى

تم تطوير نسخة E5 PLUS كسيارة استراتيجية عالمية في فئة مركبات الطاقة الجديدة، لتلبية احتياجات التنقل العائلي الحديث. وتعتمد نسخة E5 PLUS على نظام SERES Super Hybrid System الذي يوفّر إدارة ذكية للطاقة، حيث يقوم بتكييف أوضاع القيادة تلقائيًا وفقًا لظروف الطريق المختلفة، مما يضمن كفاءة عالية وأداءً موثوقًا. كما يوفّر تجربة قيادة واثقة على الرحلات الطويلة، مع مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1,200 كيلومتر وفق معيار WLTP.

تتميز النسخة الذكية من E5 PLUS ذات المقود الأيمن (RHD) بنظام مساعدة للسائق مزوّد بحل متقدّم يعتمد على 5 رادارات بتقنية الموجات المليمترية و22 وحدة استشعار. كما يدعم النظام وظائف متقدمة تشمل رؤية بانورامية بزاوية 540 درجة، مما يعزّز سهولة القيادة ويرفع من مستويات السلامة والراحة سواء في التنقل اليومي أو في ظروف القيادة الأكثر تعقيدًا.

إدراكًا للخصائص الفريدة لأسواق السيارات ذات المقود الأيمن (RHD)، ولا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا، تم تحسين نسخة E5 PLUS ذات المقود الأيمن (RHD) بشكل مخصص ليتناسب مع ظروف القيادة الإقليمية، وأنماط الطقس المحلية، وتفضيلات المستخدمين. تم تحسين وظائف مساعدة السائق مثل نظام التمركز في المسار (LCC) ومثبّت السرعة التكيفي (ACC) بما يتناسب مع سيناريوهات القيادة المحلية. كما تم تكييف نظام التفاعل الصوتي ومنطق واجهة المستخدم ليعكس أنماط الاستخدام والعادات الشائعة في الأسواق الإقليمية.

يدعم نظام المعلومات والترفيه الآن لغات متعددة تشمل الصينية التقليدية (هونغ كونغ) والتايلاندية والإندونيسية والملايوية والفيتنامية، إلى جانب نظام بيئي متصل مُحسَّن يوفّر توافقًا سلسًا مع أنظمة وتطبيقات مثل CarPlay وSpotify. ويُسهم ذلك في تقديم تجربة امتلاك أكثر سلاسة ومتعة للمستخدمين.

سيتم طرح نسخة E5 PLUS ذات المقود الأيمن (RHD) تدريجيًا في أسواق متعددة تشمل إندونيسيا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، حيث سيقدّم للعملاء مزيجًا جذابًا من التكنولوجيا الذكية، والعملية، والقيمة التنافسية.

هوية جديدة، منتج جديد، وخدمة جديدة

استنادًا إلى قيمها المتمثلة في التكنولوجيا الميسّرة، والابتكار الأخضر، والمسؤولية، والتقدّم المستمر، تلتزم DFSK بدفع عجلة تطوير تقنيات المركبات، مع بناء منظومة أقوى تخلق قيمة مضافة للعملاء والشركاء والمجتمعات على حد سواء. من خلال جعل التنقّل الذكي أكثر إتاحة وسهولة، تسعى DFSK إلى دفع عجلة التقدّم عبر حلول نقل أكثر ذكاءً وراحة وكفاءة، تتطور باستمرار لتواكب الاحتياجات المتغيرة للأسر العصرية.

ولدعم هذه الرؤية، تعمل DFSK بنشاط على تعزيز منظومة شركائها العالمية من خلال شراكات طويلة الأمد وتقديم دعم شامل ومتكامل.

وفي الوقت نفسه، قامت DFSK بتقديم إطار عمل جديد للخدمات العالمية يعتمد على إدارة جودة مرنة ورشيقة، وتطوير احترافي للكوادر البشرية، وشبكة فعّالة لقطع الغيار، ومنصة خدمات رقمية متكاملة. يمتد هذا الهيكل الجديد عبر خمسة أبعاد رئيسية تشمل — قدرات الشبكة، والأنظمة التشغيلية، والكفاءات البشرية، والخبرة التقنية، وتوافر قطع الغيار — وقد تم تصميمه بهدف توفير راحة البال للعملاء، وتقديم تجربة خدمة تفوق التوقعات.

مع هوية علامة تجارية متجددة، ومحفظة متنامية من منتجات الطاقة الجديدة، والتزام أقوى بالخدمات، أصبحت DFSK في موقع يؤهلها لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية بشكل أكبر، والاضطلاع بدور متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل التنقل المستدام عالميًا.

نبذة عن DFSK

تأسست شركة DFSK عام 2003، وهي مكرّسة لتقديم سيارات الركاب والمركبات التجارية وخدمات التنقّل المتقدمة للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. حتى اليوم، تم تسليم أكثر من 5 ملايين مركبة من DFSK في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم. مدفوعةً بالابتكار المستمر، تتطور DFSK بسرعة لتصبح علامة تجارية متخصصة في مركبات الطاقة الجديدة والتنقّل الذكي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على www.dfsk.com

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