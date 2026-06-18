DFSK รุกขยายตลาดโลก เปิดตัว E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวาครั้งแรกที่ฮ่องกง
News provided byDFSK
18 Jun, 2026, 20:43 CST
ฮ่องกง, 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- DFSK แบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ภายใต้ SERES Group (HKEX: 09927) เปิดตัว E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) อย่างเป็นทางการภายในงาน 2026 International Automotive & Supply Chain Expo (Hong Kong) นับเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก
การเปิดตัว E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวาในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของ DFSK เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการพัฒนาของแบรนด์สู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการเดินทางอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละตลาดท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เร่งขับเคลื่อนการเติบโตของ DFSK ในตลาดโลก
หลังจาก E5 PLUS ได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดแอฟริกาเหนือและอเมริกาใต้ การเปิดตัวรุ่นพวงมาลัยขวาในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ DFSK ในการขยายธุรกิจสู่ระดับสากล โดย DFSK ยังคงเดินหน้าขยายการดำเนินงานในตลาดต่างประเทศ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับศูนย์ดำเนินงานและระบบนิเวศทางธุรกิจในแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน โรงงานการผลิตอัตโนมัติระดับสูงในอินโดนีเซียและเวียดนาม ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น
คุณ Amy Gong ประธานของ DFSK กล่าวว่า "E5 PLUS ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ครั้งสำคัญของเรา DFSK จะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ เร่งการเติบโตในตลาดโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงานระดับท้องถิ่น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาดยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก"
ยกระดับการขับขี่สำหรับตลาดพวงมาลัยขวา
E5 PLUS คือรถยนต์พลังงานใหม่ระดับโลกเชิงกลยุทธ์ของ DFSK ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางของครอบครัวยุคใหม่
E5 PLUS มาพร้อมระบบ SERES Super Hybrid System ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้อย่างชาญฉลาดผ่านระบบบริหารจัดการพลังงานขั้นสูง ช่วยมอบทั้งประสิทธิภาพและความมั่นใจในการเดินทางระยะไกล ด้วยระยะทางการขับขี่รวมสูงสุดถึง 1,200 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน WLTP
สำหรับรุ่น Intelligent Driving ของ E5 PLUS พวงมาลัยขวา มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ติดตั้งเรดาร์คลื่นความถี่ระดับมิลลิเมตรจำนวน 5 จุด และเซ็นเซอร์ตรวจจับรวม 22 จุด เสริมด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ระบบมองภาพรอบคันแบบ 540 องศา เพื่อเพิ่มทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งในการขับขี่ประจำวันและในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้น
ด้วยความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ DFSK จึงได้ปรับแต่ง E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวาให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ สภาพอากาศ และพฤติกรรมผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลน (Lane Centering Control: LCC) และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (Adaptive Cruise Control: ACC) ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับสถานการณ์การขับขี่ในภูมิภาค รวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงและรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เฟซที่ออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ ระบบอินโฟเทนเมนต์ยังรองรับหลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาจีนตัวเต็ม (ฮ่องกง) ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลย์ และภาษาเวียดนาม พร้อมยกระดับระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะให้รองรับการใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างไร้รอยต่อ อาทิ CarPlay และ Spotify เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวา เตรียมทยอยเปิดตัวในตลาดต่าง ๆ โดยนำเสนอจุดเด่นด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ความคุ้มค่า และการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างลงตัว
อัตลักษณ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และบริการรูปแบบใหม่
ภายใต้แนวคิดด้านเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ นวัตกรรมสีเขียว ความรับผิดชอบ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง DFSK มุ่งเดินหน้ายกระดับเทคโนโลยียานยนต์ ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พันธมิตร และสังคมในวงกว้าง โดย DFSK มุ่งทำให้การเดินทางอัจฉริยะเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านโซลูชันการเดินทางที่ชาญฉลาด สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าว DFSK ยังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก ผ่านความร่วมมือระยะยาวและการสนับสนุนอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกัน DFSK ยังเปิดตัวกรอบการให้บริการระดับโลกโฉมใหม่ ที่พัฒนาบนพื้นฐานของการบริหารจัดการคุณภาพแบบคล่องตัว การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ เครือข่ายอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพ และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ครอบคลุม 5 มิติสำคัญ ได้แก่ ศักยภาพของเครือข่าย ระบบการดำเนินงาน บุคลากร ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และการจัดหาอะไหล่ เพื่อยกระดับความมั่นใจและมอบประสบการณ์การบริการที่เหนือความคาดหมายให้แก่ลูกค้า
ด้วยภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นด้านการบริการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น DFSK พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตในตลาดโลก และมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการขับเคลื่อนอนาคตของการเดินทางอย่างยั่งยืนในระดับสากล
เกี่ยวกับ DFSK
DFSK ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดยมุ่งมั่นในการนำเสนอรถยนต์นั่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และบริการด้านการเดินทางอันล้ำสมัยให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก ปัจจุบัน DFSK มียอดส่งมอบรถยนต์มากกว่า 5 ล้านคัน ครอบคลุมกว่า 70 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ด้วยแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง DFSK กำลังก้าวสู่การเป็นแบรนด์ยานยนต์พลังงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะอย่างรวดเร็ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.dfsk.com
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SOURCE DFSK
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