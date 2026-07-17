Encontrar la calma en medio del estruendo: Hisense crea experiencias más inclusivas para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026™ destinadas a los aficionados de las 16 ciudades sede

QINGDAO, China, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha formado alianza con la FIFA y KultureCity para ayudar a ofrecer una experiencia más inclusiva los días de partido a los aficionados con sensibilidad sensorial en las 16 ciudades sede de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026TM.

Para millones de aficionados al fútbol, la energía de un partido de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026TM proviene del rugido de la multitud y de la emoción que se vive en el estadio. Sin embargo, para los aficionados con sensibilidad sensorial, incluidas algunas personas con autismo y otras necesidades de procesamiento sensorial, estas imágenes y sonidos pueden resultar abrumadores, lo que les dificulta disfrutar plenamente de la experiencia.

Para ayudar a eliminar estas barreras, se han instalado vehículos sensoriales móviles de la marca Hisense frente a las entradas de los estadios en todas las ciudades sede, junto con salas sensoriales específicas en las áreas comerciales de los estadios durante todo el torneo. Estos espacios tranquilos y acogedores ofrecen a los aficionados un lugar donde hacer una pausa, recargar energías y gestionar la estimulación sensorial, con pantallas Hisense de alta calidad que presentan imágenes ambientales relajantes y que ayudan a crear un ambiente más tranquilo.

Hisense también ofreció a las familias con necesidades sensoriales la oportunidad de asistir a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026TM en un entorno más accesible. La familia de Ana fue una de las que vivió el torneo gracias a la iniciativa de inclusión sensorial de Hisense."Disfrutar del fútbol siempre ha supuesto un pequeño desafío para nuestra familia desde que supimos que las necesidades sensoriales formarían parte de nuestra vida cotidiana", afirmó Ana.

Uma Srivastava, directora ejecutiva de KultureCity, considera que esta tecnología es más que una simple herramienta: es una conexión entre la intensidad del estadio y la necesidad de tranquilidad de los aficionados: "Los televisores Hisense presentan contenidos visuales tranquilizadores. La tecnología avanzada de Hisense ofrece imágenes nítidas y equilibradas, diseñadas para favorecer la relajación y la regulación sensorial".

Al combinar tecnología, apoyo a la accesibilidad y compromiso con la comunidad, Hisense está contribuyendo a crear una experiencia de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026TM en la que más aficionados puedan sentirse incluidos y conectados. La iniciativa refleja el compromiso a largo plazo de Hisense en materia de ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza) de utilizar la innovación para crear experiencias más accesibles y valiosas para las comunidades de todo el mundo, haciendo realidad su visión de "Innovating a Brighter Life" a través de momentos que unen a las personas.

Descubra aquí cómo Hisense está ayudando a que cada aficionado se sienta parte del partido: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países, que se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ostenta el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (de 2023 al primer trimestre de 2026). Como la creadora de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas a nivel mundial como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.

FUENTE Hisense