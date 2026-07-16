Обрести спокойствие среди рева трибун: Hisense создает инклюзивные условия для погружения в атмосферу Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™ болельщикам во всех 16 городах, принимающих турнир

ЦИНДАО, Китай, 17 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, совместно с FIFA и KultureCity помогает сделать атмосферу матчей FIFA World Cup 2026TM более комфортной для болельщиков с особенностями сенсорного восприятия во всех 16 городах, принимающих матчи турнира.

Для миллионов футбольных болельщиков рев трибун и дыхание стадиона являются неотъемлемым элементом неповторимой атмосферы матчей FIFA World Cup 2026TM. Однако для людей с повышенной сенсорной чувствительностью, включая некоторых людей с аутизмом и другими особенностями обработки сенсорной информации, обилие зрительных и звуковых стимулов может оказаться чрезмерным, что затрудняет полноценное наслаждение матчем.

Чтобы помочь устранить эти барьеры, у входов на стадион во всех городах, принимающих матчи турнира, размещены мобильные сенсорные пространства под брендом Hisense, а в коммерческих выставочных зонах стадионов на протяжении всего турнира оборудованы специальные сенсорные комнаты. Эти спокойные и комфортные пространства позволяют болельщикам взять паузу, восстановить эмоциональное равновесие и снизить сенсорную нагрузку, а премиальные дисплеи Hisense демонстрируют успокаивающий визуальный контент, способствующий созданию менее напряженной атмосферы.

Компания Hisense также предоставила семьям, воспитывающим детей с особенностями сенсорного восприятия, возможность посещать матчи FIFA World Cup 2026TM в более доступной и комфортной среде. Семья Аны была среди тех, кто смог посетить турнир благодаря инициативе Hisense, направленниой на развите сенсорной инклюзивности. «Для нашей семьи любовь к футболу всегда была связана с определенными трудностями с тех пор как мы узнали, что особенности сенсорного восприятия станут частью нашей повседневной жизни», — рассказала Ана.

По словам исполнительного директора KultureCity Умы Шриваставы (Uma Srivastava), эта технология представляет собой не просто инструмент, а мост между интенсивной атмосферой стадиона и потребностью болельщиков в спокойствии: «Телевизоры Hisense представляют успокаивающий визуальный контент. Передовые технологии Hisense обеспечивает четкое и сбалансированное изображение, способствующее расслаблению и сенсорной саморегуляции».

Объединяя технологии, решения, направленные на повышение доступности, и взаимодействие с местными сообществами, Hisense помогает сделать матчи FIFA World Cup 2026TM событием, на котором еще больше болельщиков смогут чувствовать себя частью общего футбольного праздника. Эта инициатива отражает долгосрочную приверженность Hisense принципам ESG и стремление использовать инновации для создания более доступных и значимых возможностей для людей во всем мире, воплощая в жизнь концепцию «Инновации расцвечивают жизнь» (Innovating a Brighter Life) через моменты, объединяющие людей.

Узнайте, как Hisense помогает каждому болельщику почувствовать себя частью игры, здесь: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.