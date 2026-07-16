Hľadanie pokoja uprostred hluku: Hisense vytvára inkluzívnejšie zážitky z Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026™ pre fanúšikov vo všetkých 16 hostiteľských mestách
News provided byHisense
Jul 16, 2026, 19:11 ET
ČCHING-TAO, Čína, 17. júla 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celom svete, spolupracuje s FIFA a KultureCity s cieľom zabezpečiť inkluzívnejší zážitok zo zápasu pre fanúšikov so zmyslovou precitlivenosťou vo všetkých 16 hostiteľských mestách Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM.
Pre milióny futbalových fanúšikov pochádza energia zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TMz burácania davu a vzrušenia na štadióne. Pre fanúšikov so zmyslovou precitlivenosťou, vrátane niektorých jednotlivcov s autizmom a inými potrebami v oblasti spracovania zmyslových vnemov, však tieto obrazy a zvuky môžu pôsobiť nepríjemne, čo sťažuje plné vychutnanie si zážitku.
Na pomoc s odstránením tejto bariéry sú počas celého turnaja pred vchodmi na štadióny vo všetkých hostiteľských mestách umiestnené mobilné senzorické vozidlá značky Hisense spolu s vyhradenými senzorickými miestnosťami v komerčných výstavných priestoroch štadiónov. Tieto pokojné a prívetivé priestory poskytujú fanúšikom miesto na zastavenie, reset a zvládnutie zmyslovej stimulácie, pričom prémiové displeje Hisense poskytujú upokojujúce ambientné vizuálne efekty, ktoré pomáhajú vytvoriť uvoľnenejšie prostredie.
Spoločnosť Hisense tiež poskytla rodinám so zmyslovými potrebami príležitosti zúčastniť sa zápasov Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM v prístupnejšom prostredí. Anina rodina bola medzi tými, ktorí zažili turnaj prostredníctvom iniciatívy Hisense zameranej na senzorickú inklúziu. „Milovať futbal bolo pre našu rodinu vždy trochu náročné, odkedy sme sa dozvedeli, že senzorické potreby budú súčasťou nášho každodenného života," povedala Ana.
Uma Srivastava, výkonná riaditeľka KultureCity, vníma túto technológiu ako viac než len nástroj – je to most medzi intenzitou štadióna a potrebou pokoja u fanúšikov: „Televízory Hisense prezentujú pokojný vizuálny obsah. Pokročilá technológia Hisense poskytuje jasný a vyvážený obraz navrhnutý na podporu relaxácie a zmyslovej regulácie."
Kombináciou technológií, podpory prístupnosti a zapojenia komunity pomáha Hisense vytvoriť zážitok z Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM, v ktorom sa viac fanúšikov môže cítiť ako prijatí a prepojení. Táto iniciatíva odráža dlhodobý záväzok spoločnosti Hisense v environmentálnej, sociálnej a riadiacej oblasti (ESG) využívať inovácie na vytváranie dostupnejších a zmysluplnejších zážitkov pre komunity na celom svete – a tak oživuje svoju víziu „Inovácie pre jasnejší život" prostredníctvom okamihov, ktoré spájajú ľudí.
Pozrite sa, ako Hisense pomáha každému fanúšikovi cítiť sa súčasťou hry tu: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
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