FOTON trace une nouvelle voie pour les véhicules utilitaires à l'échelle mondiale

Foton Motor

Nov 12, 2025, 17:29 ET

PÉKIN, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 9 novembre, FOTON Motor a tenu sa Conférence mondiale des partenaires 2026 à Pékin sur le thème "DRIVE TO GREAT". L'événement a rassemblé plus de 2 000 participants de plus de 140 pays, qui ont pu découvrir les avancées majeures de FOTON en matière d'innovation produit et de stratégie, démontrant ainsi son engagement à conduire la transformation de l'industrie avec des solutions vertes et intelligentes.

GALAXUS : Redéfinir les camions lourds

FOTON a lancé sa plateforme de camions lourds de nouvelle génération, GALAXUS, initiant une nouvelle ère pour la logistique intelligente. Cette plateforme propose des solutions multi-énergies (gazole, électricité, hydrogène, gaz et hybride) basées sur huit valeurs fondamentales. Elle est dotée d'une architecture dédiée aux nouvelles énergies et de plus de 90 technologies développées par l'entreprise elle-même. Parmi les points forts, citons un système d'entraînement électrique d'une efficacité maximale de 97,5 %, une recharge au niveau du mégawatt et une amélioration de l'efficacité énergétique globale de 7 %. Son système de conduite intelligente, validé sur 2 millions de km, permet d'évoluer de l'autonomie de niveau 2 à l'autonomie de niveau 4. La gamme GALAXUS, qui comprend les modèles R9, R5 et D3, est conçue pour répondre à divers scénarios logistiques tels que les livraisons longue distance et les livraisons express.

DAYSTAR : L'avenir des camions légers électriques

Pour la logistique urbaine, FOTON a dévoilé sa première plateforme de camion léger entièrement électrique, DAYSTAR. Développée à partir d'observations approfondies des utilisateurs, elle s'attaque à des problèmes fondamentaux tels que la difficulté de chargement et le coût total de possession élevé. La plateforme présente une architecture haute tension de 800 V, des contrôleurs en carbure de silicium et des moteurs refroidis à l'huile, ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique globale de 20 %. Elle est également dotée d'une cabine inspirée des voitures particulières, de mises à jour OTA pour l'ensemble du véhicule et a été testée sur plus de 6 millions de kilomètres, ce qui lui confère une fiabilité supérieure.

Dernier kilomètre et innovations VAN

Pour la logistique du dernier kilomètre, FOTON a lancé Wonder Plus, le mini-camion de nouvelle génération. Il offre une capacité de charge exceptionnelle, le plateau de chargement le plus long et le plus large de sa catégorie et une suspension à double triangulation pour un confort et une maniabilité accrus.

En outre, FOTON a présenté la première plateforme exclusive de VAN à énergie nouvelle au monde, CAVAN C1. S'appuyant sur des normes mondiales et une conception purement électrique, elle est dotée d'une batterie auto-développée de haute sécurité, offre une efficacité de conduite maximale de plus de 93,5 % et prend en charge la charge rapide 2.2C pour une autonomie de 100 km en 10 minutes.

Grâce à cette matrice complète de produits à énergies nouvelles, FOTON démontre sa force systématique et sa vision avant-gardiste. Avec le déploiement complet de ses produits et un écosystème mondial en pleine évolution, FOTON consolide sa position de leader et injecte une puissante « force chinoise » dans le secteur mondial de la logistique basée sur les nouvelles énergies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820975/20251112145328_6235_181.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820976/20251112145315_6234_181.jpg

