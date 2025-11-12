FOTON setzt neue Akzente für globale Nutzfahrzeuge

BEIJING, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 9. November veranstaltete FOTON Motor seine „2026 Global Partners Conference" in Beijing unter dem Motto „DRIVE TO GREAT" (Streben nach Größerem). Mehr als 2000 Teilnehmer aus über 140 Ländern kamen zu der Veranstaltung, um FOTONs bedeutende Durchbrüche in Produktinnovation und Strategie zu sehen und das Bestreben des Unternehmens, den Wandel der Industrie mit grünen und intelligenten Lösungen voranzutreiben, zu demonstrieren.

GALAXUS: Schwerlastwagen neu definiert

FOTON hat seine neue Generation von Schwerlastwagen, GALAXUS, auf den Markt gebracht und damit eine neue Ära der intelligenten Logistik eingeleitet. Diese Plattform bietet Multi-Energie-Lösungen – einschließlich Kraftstoff-, Elektro-, Wasserstoff-, Gas- und Hybridlösungen – die auf acht Kernwerten basieren. Es verfügt über eine spezielle neue Energiearchitektur mit über 90 selbst entwickelten Technologien. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein elektrischer Antrieb mit einem maximalen Wirkungsgrad von 97,5 %, die Aufladung im Megawattbereich und eine Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz um 7 %. Sein intelligentes Fahrsystem, das über 2 Millionen km validiert wurde, unterstützt die Entwicklung von L2- zu L4-Autonomie. Die GALAXUS-Produktreihe, zu der die Modelle R9, R5 und D3 gehören, ist auf verschiedene Logistikszenarien wie Langstrecken- und Expresslieferungen zugeschnitten.

DAYSTAR: Die Zukunft der leichten Elektro-Nutzfahrzeuge

Für die städtische Logistik stellte FOTON seine erste reine Plattform für leichte Nutzfahrzeuge, DAYSTAR, vor. Sie wurde auf der Grundlage umfassender Erkenntnisse von Nutzern entwickelt und nimmt zentrale Herausforderungen wie schwieriges Laden sowie hohe Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) in Angriff. Die Plattform führt eine 800-V-Hochspannungsarchitektur, Siliziumkarbid-Controller und ölgekühlte Motoren ein, wodurch eine Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz um 20 % erreicht wird. Außerdem verfügt die Plattform über eine Pkw-inspirierte Kabine, OTA-Updates für das gesamte Fahrzeug und wurde über 6 Millionen Kilometer lang getestet, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Letzte Meile und VAN-Innovationen

Für die Logistik auf der letzten Meile hat FOTON den Wonder Plus, einen Mini-Lkw der nächsten Generation, auf den Markt gebracht. Er bietet eine außergewöhnliche Nutzlastkapazität, die längste und breiteste Ladefläche seiner Klasse sowie eine Doppelquerlenkeraufhängung für mehr Komfort und Handling.

Außerdem stellte FOTON die weltweit erste exklusive Plattform für Nutzfahrzeuge mit neuer Energietechnologie, CAVAN C1, vor. Mit dem Schwerpunkt auf globalen Standards und reinem Elektrodesign verfügt sie über eine selbst entwickelte Hochsicherheitsbatterie, einen Spitzenantriebswirkungsgrad von über 93,5 % und unterstützt 2,2C-Schnellladung für 100 km Reichweite in 10 Minuten.

Mit dieser umfassenden Matrix neuer Energieprodukte beweist FOTON seine systematische Stärke und seine zukunftsweisende Vision. Die vollständige Einführung von Produkten und eines sich entwickelnden globalen Ökosystems festigt FOTONs Führungsposition und verleiht der globalen Logistikbranche für neue Energien eine starke „chinesische Kraft".

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2820975/20251112145328_6235_181.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2820976/20251112145315_6234_181.jpg