포톤, 글로벌 상용차 시장 발전 위한 새로운 경로 제시

베이징 2025년 11월 13일 /PRNewswire/ -- 중국의 대형 트럭 제조사인 포톤 모터(FOTON Motor)가 11월 9일 베이징에서 '2026 글로벌 파트너스 콘퍼런스(2026 Global Partners Conference)'를 개최했다. '위대한 주행(Drive to Great)'을 주제로 열린 이번 행사에는 140여 개국에서 2000명 이상의 참가자가 모여 포톤이 제품과 전략 면에서 이뤄낸 주요 혁신을 목격했다. 포톤은 참가자들에게 친환경•지능형 솔루션으로 자동차 산업의 변화를 주도하겠다는 강력한 의지를 보여줬다.

대형 트럭을 재정의하는 GALAXUS

포톤은 차세대 대형 트럭 플랫폼 GALAXUS 출시로 스마트 물류의 새로운 시대를 열었다. 이 플랫폼은 8가지 핵심 가치를 기반으로 연료, 전기, 수소, 가스, 하이브리드 등 다중 에너지 솔루션을 제공하며, 자체 개발한 90여 가지 기술이 적용된 전용 신에너지 아키텍처를 갖추고 있다. 최대 97.5% 효율의 전기 구동 시스템, 메가와트급 충전 기능, 총 에너지 효율 7% 향상이 주요 특징이다. 200만 km 이상 주행으로 검증된 지능형 주행 시스템은 L2에서 L4 수준의 자율주행으로 진화할 수 있도록 지원한다. R9, R5, D3 모델로 구성된 GALAXUS 라인업은 장거리 운송, 특송 등 다양한 물류 시나리오에 최적화되어 있다.

전기 경형 트럭의 미래 DAYSTAR

포톤은 도시 물류 과제를 해결하기 위해 자사의 첫 순수 전기 경형 트럭 플랫폼 DAYSTAR를 공개했다. 사용자로부터 얻은 깊이 있는 인사이트를 바탕으로 개발된 이 플랫폼은 충전의 어려움과 높은 총소유비용(TCO) 같은 핵심 문제를 해결한다. 800V 고전압 아키텍처, 실리콘 카바이드 컨트롤러, 오일 냉각 모터를 도입해 전체 에너지 효율을 20% 향상시켰으며, 승용차에서 영감을 받은 캐빈과 전 차량 OTA 업데이트 기능도 갖췄다. 또한 600만 km 이상의 테스트를 통해 높은 신뢰성을 입증했다.

라스트마일 및 밴 혁신

포톤은 라스트마일 물류를 위해 차세대 미니 트럭 Wonder Plus를 출시했다. 이 트럭은 동급 최고 수준의 적재 능력과 가장 길고 넓은 적재함을 갖췄으며, 더블 위시본 서스펜션(double wishbone suspension)을 적용해 승차감과 핸들링을 향상시켰다.

또한 포톤은 세계 최초의 전용 신에너지 밴 플랫폼인 CAVAN C1을 선보였다. 글로벌 표준과 순수 전기 설계에 초점을 맞춘 이 플랫폼은 자체 개발한 고안전성 배터리와 93.5% 이상의 최고 구동 효율을 자랑하며, 10분 충전으로 100km 주행이 가능한 2.2C 고속 충전을 지원한다.

포톤은 이러한 포괄적인 신에너지 제품 포트폴리오를 통해 체계적인 역량과 선구적인 비전을 입증하고 있다. 포톤은 완벽한 제품 라인업과 진화하는 글로벌 생태계를 바탕으로 선도적 위상을 공고히 하면서 세계 신에너지 물류 산업 발전에 강력한 '중국의 힘(Chinese strength)'을 불어넣고 있다.

SOURCE Foton Motor