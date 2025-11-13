FOTONが世界の商用車に新たな道筋を描く

北京、2025年11月13日 /PRNewswire/ -- 11月9日、FOTON Motorは「偉業への道（DRIVE TO GREAT）」をテーマに、2026年グローバル・パートナー会議（2026 Global Partners Conference）を北京で開催しました。このイベントは、140か国以上から2,000人を超える参加者を集めました。来訪者は、FOTONの製品イノベーションと戦略における大きな進歩を目の当たりにしました。また、同社は、環境に優しくインテリジェントなソリューションで業界の変革を推進するという同社の取り組みを紹介しました。

GALAXUS ：大型トラックの再定義

FOTONは新世代の大型トラック・プラットフォーム「GALAXUS」を発表し、スマート物流の新時代を切り開きました。このプラットフォームは、8つのコア・バリューに基づいて、燃料、電気、水素、ガス、ハイブリッドなどのマルチエネルギー・ソリューションを提供します。90を超える自社開発のテクノロジーを搭載した専用の新しいエネルギー・アーキテクチャを備えています。主な特徴としては、最大効率97.5%の電気駆動システム、メガワットレベルの充電、全体的なエネルギー効率の7%向上などが挙げられます。200万kmを超える走行試験で検証されたインテリジェント運転システムは、L2からL4の自律性への進化をサポートします。GALAXUSのラインナップは、R9、R5、D3モデルなどがあり、長距離輸送や速達配送など、さまざまな物流シナリオに合わせてカスタマイズされています。

DAYSTAR ：電気小型トラックの未来

FOTONは都市物流への取り組みとして、初の完全電動小型トラック・プラットフォーム「DAYSTAR」を発表しました。ユーザーの深いニーズ分析に基づいて開発されたこのモデルは、充電の難しさやTCO（総保有コスト）の高さといった主要な課題に取り組んでいます。このプラットフォームは、800Vの高電圧アーキテクチャ、シリコン・カーバイド・コントローラ、オイル冷却モーターなどを導入し、全体的なエネルギー効率を20%向上させます。また、乗用車から着想を得たキャビン、車両全体に対応するOTAアップデート機能を備え、600万kmを超える走行試験を経て優れた信頼性を実現しています。

ラストマイルとVAN のイノベーション

FOTONはラストマイル物流向けに次世代ミニ・トラック「Wonder Plus」を発売しました。優れた積載量、クラス最長かつ最幅の荷台、快適性と操縦性を向上させるダブル・ウィッシュボーン・サスペンションを備えています。

さらに、FOTONは世界初の専用新エネルギーVANプラットフォーム「CAVAN C1」を紹介しました。世界基準と純電気設計を重視し、自社開発の高安全バッテリ、93.5%を超えるピーク駆動効率を特徴とし、10分で100km走行可能な2.2C急速充電をサポートしています。

FOTONは、この包括的な新エネルギー製品群を通じて、体系的な技術力の強みと先進的なビジョンを明確に打ち出しています。FOTONは完全な製品展開と進化するグローバル・エコシステムにより、リーダーシップを強化し、世界の新エネルギー物流業界に強力な「中国の強み」を注入しています。

SOURCE Foton Motor