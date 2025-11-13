Компания FOTON прокладывает новый курс для коммерческого транспорта по всему миру

ПЕКИН, 13 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 9 ноября компания FOTON Motor провела в Пекине Глобальную конференцию партнеров 2026 года на тему «ДВИЖЕНИЕ К ВЕЛИЧИЮ». Мероприятие собрало более 2000 участников из более чем 140 стран, которые стали свидетелями крупных прорывов компании FOTON в области разработки инновационных изделий и стратегии, демонстрирующих ее приверженность трансформации отрасли за счет экологически чистых и интеллектуальных решений.

GALAXUS: переосмысление тяжелых грузовиков

Компания FOTON запустила платформу тяжелых грузовиков нового поколения GALAXUS, положив начало новой эпохе интеллектуальной логистики. Эта платформа предлагает мультиэнергетические решения, в том числе использующие жидкое топливо, электричество, водород, газ и гибридные, построенные на базе восьми основных ценностей. Она имеет специализированную архитектуру, ориентированную на новые источники энергии, которая включает более 90 технологий собственной разработки. Основные достижения включают в себя систему электропривода с максимальной эффективностью 97,5 %, зарядку с мощностью мегаваттного уровня и общее повышение энергоэффективности на 7 %. Ее интеллектуальная система вождения, проверенная на пробеге более 2 миллионов километров, поддерживает переход с уровня автономности L2 к L4. Модельный ряд GALAXUS, включая модели R9, R5 и D3, адаптирован для различных логистических сценариев, таких как дальнемагистральные перевозки и экспресс-доставка.

DAYSTAR: будущее электрических легких грузовиков

Обращаясь к городской логистике, компания FOTON представила свою первую полностью электрическую платформу легких грузовиков DAYSTAR. Разработанная на основе глубокого анализа требований пользователей, она преодолевает основные трудности, такие как сложности зарядки и высокая совокупная стоимость владения. Эта платформа представляет высоковольтную архитектуру с напряжением 800 В, контроллеры из карбида кремния и двигатели с масляным охлаждением, обеспечивающие повышение общей энергоэффективности на 20 %. Она также включает кабину, спроектированную с удобствами пассажирского автомобиля, полные беспроводные обновления ПО автомобиля и прошла более 6 миллионов километров испытаний, подтверждающих превосходную надежность.

Инновации в области логистики последней мили и фургонов

В области логистики последней мили компания FOTON выпустила мини-грузовик нового поколения Wonder Plus. Он предлагает исключительную грузоподъемность, самый длинный и широкий грузовой кузов в своем классе, а также подвеску на двойных поперечных рычагах для повышения комфорта и управляемости.

Кроме того, компания FOTON представила первую в мире эксклюзивную платформу фургонов на новых источниках энергии CAVAN C1. Ориентируясь на мировые стандарты и исключительно электрическую конструкцию, она оснащена аккумуляторной батареей собственной разработки с высоким уровнем безопасности, пиковой эффективностью привода более 93,5 % и поддержкой быстрой зарядки 2,2C на 100 км пробега за 10 минут.

Благодаря этой полной матрице изделий на новых источниках энергии компания FOTON демонстрирует свои систематические преимущества и дальновидность. С полным развертыванием изделий и развивающейся глобальной экосистемой компания FOTON укрепляет свое лидерство и вкладывает мощную «китайскую силу» в глобальную отрасль логистики на новых источниках энергии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2820975/20251112145328_6235_181.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2820976/20251112145315_6234_181.jpg