FOTON Tentukan Arah Perkembangan Baru untuk Kendaraan Niaga di Pasar Global

FOTON meluncurkan platform truk muatan besar (heavy-duty) generasi baru bernama GALAXUS yang mengawali era baru dalam logistik cerdas. Platform ini menawarkan solusi multienergi—mulai dari bahan bakar minyak, tenaga listrik, hidrogen, gas, hingga sistem hybrid—dengan delapan prinsip utama dan arsitektur energi baru yang dikembangkan secara mandiri, didukung lebih dari 90 teknologi FOTON. Fitur utama GALAXUS meliputi sistem penggerak listrik dengan efisiensi maksimum 97,5%, pengisian daya setara megawatt, serta peningkatan efisiensi energi hingga 7%. Sistem kemudi cerdas GALAXUS, telah diuji sejauh lebih dari dua juta kilometer, mampu beralih dari sistem swakemudi L2 menjadi L4. Rangkaian produk GALAXUS—terdiri atas model R9, R5, dan D3—dirancang untuk berbagai kebutuhan logistik, seperti pengiriman jarak jauh dan ekspres.

DAYSTAR: Truk Kecil Bertenaga Listrik untuk Masa Depan

Untuk mendukung logistik perkotaan, FOTON memperkenalkan platform truk muatan ringan pertamanya yang memakai tenaga listrik murni, DAYSTAR. Setelah mempelajari kebutuhan pengguna, DAYSTAR menjawab tantangan utama seperti kendala pengisian daya baterai dan biaya operasional yang mahal. Platform ini memiliki arsitektur tegangan tinggi 800V, silicon carbide controllers, serta motor dengan sistem pendingin oli yang meningkatkan efisiensi energi hingga 20%. Kabin DAYSTAR dirancang dengan gaya mobil penumpang, dilengkapi pembaruan perangkat lunak over-the-air (OTA). DAYSTAR juga telah menjalani uji ketahanan hingga lebih dari enam juta kilometer untuk memastikan keandalan maksimal.

Inovasi untuk Pengiriman Barang Jarak Pendek dan VAN

Untuk kebutuhan logistik jarak pendek, FOTON menghadirkan truk mini generasi baru, Wonder Plus, dengan kapasitas angkut yang luar biasa, dimensi bak kargo terpanjang dan terlebar di kelasnya, serta sistem suspensi double wishbone untuk kenyamanan dan stabilitas yang lebih baik.

Selain itu, FOTON juga meluncurkan CAVAN C1, platform VAN energi baru pertama di dunia yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik. Platform ini menggunakan baterai yang sangat aman, dikembangkan secara mandiri oleh FOTON. CAVAN C1 memiliki efisiensi penggerak puncak lebih dari 93,5%, serta kemampuan pengisian daya cepat 2.2C yang menghasilkan jarak tempuh 100 kilometer setelah daya baterai diisi ulang selama 10 menit.

Lewat rangkaian lengkap kendaraan energi baru, FOTON membuktikan keunggulan sistematis dan visi jangka panjang. Dengan portofolio produk yang menyeluruh dan ekosistem global yang terus berkembang, FOTON memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri sekaligus menghadirkan "keunggulan Tiongkok" yang mendorong masa depan logistik energi baru di seluruh dunia.

