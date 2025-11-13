FOTON traza un nuevo rumbo para los vehículos comerciales a nivel mundial

PEKÍN, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 9 de noviembre, FOTON Motor celebró su Conferencia Mundial de Socios 2026 en Beijing con el tema "DRIVE TO GREAT" (Conducir hacia la grandeza). El evento reunió a más de 2.000 asistentes de más de 140 países para presenciar los principales avances de FOTON en innovación y estrategia de productos, lo que demostró su compromiso por impulsar la transformación de la industria con soluciones ecológicas e inteligentes.

GALAXUS: redefinición de camiones de servicio pesado

FOTON presentó su plataforma de camiones de servicio pesado de nueva generación, GALAXUS, lo que inició una nueva era para la logística inteligente. Esta plataforma ofrece soluciones de energía múltiple, que incluyen combustible, electricidad, hidrógeno, gas e híbridos, construidas sobre ocho valores fundamentales. Presenta una arquitectura dedicada de nueva energía con más de 90 tecnologías de desarrollo propio. Los aspectos destacados clave incluyen un sistema de propulsión eléctrica con una eficiencia máxima del 97,5 %, carga a nivel de megavatios y una mejora general del 7 % en la eficiencia energética. Su sistema de conducción inteligente, validado durante 2 millones de kilómetros, apoya la evolución de la autonomía L2 a L4. La línea GALAXUS, incluidos los modelos R9, R5 y D3, está diseñada para diversos escenarios de logística como el transporte de larga distancia y la entrega rápida.

DAYSTAR: el futuro de los camiones ligeros eléctricos

Para abordar la logística urbana, FOTON presentó su primera plataforma de camiones ligeros totalmente eléctricos, DAYSTAR. Desarrollada a partir de información detallada de los usuarios, aborda desafíos fundamentales como la dificultad de carga y el alto costo total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés). La plataforma presenta una arquitectura de alto voltaje de 800 V, controladores de carburo de silicio y motores refrigerados por aceite, con lo que logra una mejora general del 20 % en eficiencia energética. También presenta una cabina inspirada en automóviles de pasajeros, actualizaciones inalámbricas (OTA, por sus siglas en inglés) para vehículos completos y se ha sometido a más de 6 millones de kilómetros de pruebas para lograr una confiabilidad superior.

Innovaciones de última milla y vehículos comerciales ligeros

Para la logística de última milla, FOTON lanzó el minicamión de nueva generación, Wonder Plus. Ofrece una capacidad de carga útil excepcional, la caja de carga más larga y ancha de su clase, y una suspensión de doble horquilla para mayor comodidad y maniobrabilidad.

Además, FOTON presentó la primera plataforma vehículos comerciales ligeros (VAN) de nueva energía exclusiva del mundo, CAVAN C1. Al centrarse en los estándares mundiales y el diseño puramente eléctrico, presenta una batería de alta seguridad de desarrollo propio, una eficiencia de conducción máxima de más del 93,5 %, y apoya la carga rápida 2,2 C para 100 km de autonomía en 10 minutos.

Mediante esta matriz integral de productos de nueva energía, FOTON demuestra su fuerza sistemática y su visión con enfoque en el futuro. Con una implementación completa de productos y un ecosistema mundial en evolución, FOTON consolida su liderazgo e inyecta una potente "fuerza china" en la industria mundial de logística de nueva energía.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820975/20251112145328_6235_181.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820976/20251112145315_6234_181.jpg

