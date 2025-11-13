FOTON wytycza nowy kierunek dla globalnych pojazdów użytkowych

PEKIN, 13 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 9 listopada firma FOTON Motor zorganizowała w Pekinie konferencję dla globalnych partnerów pod hasłem „DRIVE TO GREAT" (Dążenie do doskonałości). Wydarzenie zgromadziło ponad 2000 uczestników z ponad 140 krajów, którzy byli świadkami przełomowych osiągnięć firmy FOTON w zakresie innowacji produktowych i strategii, pokazujących jej zaangażowanie w transformację branży dzięki ekologicznym i inteligentnym rozwiązaniom.

GALAXUS: nowa definicja ciężarówek o dużej ładowności

FOTON wprowadził na rynek platformę dla ciężarówek o dużej ładowności nowej generacji GALAXUS, zapoczątkowując nową erę inteligentnej logistyki. Platforma ta oferuje rozwiązania obejmujące wiele źródeł energii - w tym paliwowe, elektryczne, wodorowe, gazowe i hybrydowe - oparte na ośmiu podstawowych wartościach. Posiada dedykowaną architekturę bazującą na alternatywnych źródłach energii obejmującą ponad 90 samodzielnie opracowanych technologii. Najważniejsze cechy to elektryczny układ napędowy o maksymalnej sprawności 97,5%, ładowanie na poziomie megawatów oraz 7-procentowa poprawa ogólnej efektywności energetycznej. Inteligentny system jazdy, sprawdzony na dystansie ponad 2 milionów kilometrów, wspiera ewolucję od autonomii L2 do L4. Linia GALAXUS, obejmująca modele R9, R5 i D3, jest dostosowana do różnych scenariuszy logistycznych, takich jak transport dalekobieżny i ekspresowa dostawa.

DAYSTAR: przyszłość lekkich ciężarówek elektrycznych

W odpowiedzi na potrzeby logistyki miejskiej firma FOTON zaprezentowała swoją pierwszą platformę całkowicie elektrycznych lekkich ciężarówek DAYSTAR. Opracowana w oparciu o dogłębną analizę potrzeb użytkowników, rozwiązuje podstawowe problemy, takie jak trudności z ładowaniem i wysokie koszty eksploatacji. Platforma wykorzystuje architekturę wysokiego napięcia 800 V, kontrolery z węglika krzemu i silniki chłodzone olejem, osiągając 20-procentową poprawę ogólnej efektywności energetycznej. Wyposażona jest również w kabinę inspirowaną samochodami osobowymi, umożliwia aktualizacje OTA całego pojazdu i została przetestowana na dystansie ponad 6 milionów kilometrów, co gwarantuje jej najwyższą niezawodność.

Innowacje w zakresie logistyki ostatniej mili i samochodów dostawczych

W zakresie logistyki ostatniej mili firma FOTON wprowadziła na rynek mini ciężarówkę nowej generacji Wonder Plus. Oferuje ona wyjątkową ładowność, najdłuższą i najszerszą skrzynię ładunkową w swojej klasie oraz zawieszenie z podwójnymi wahaczami, które zapewnia większy komfort i lepsze prowadzenie.

Ponadto firma FOTON wprowadziła na rynek pierwszą na świecie ekskluzywną platformę pojazdów dostawczych zasilanych alternatywnymi źródłami energii, CAVAN C1. Koncentrując się na światowych standardach i konstrukcji w pełni elektrycznej, pojazd ten wyposażono w opracowany samodzielnie akumulator o wysokim poziomie bezpieczeństwa, osiągający maksymalną sprawność napędu ponad 93,5% i obsługujący szybkie ładowanie 2,2C, które pozwala uzyskać zasięg 100 km w ciągu 10 minut.

Dzięki tej kompleksowej matrycy produktów zasilanych nowymi źródłami energii, firma FOTON demonstruje swoją systemową siłę i przyszłościową wizję. Dzięki pełnemu wdrożeniu produktów i rozwijającemu się globalnemu ekosystemowi, firma FOTON umacnia swoją pozycję lidera i wnosi potężną „chińską siłę" do globalnej branży logistyki opartej na alternatywnych źródłach zasilania.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2820975/20251112145328_6235_181.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2820976/20251112145315_6234_181.jpg