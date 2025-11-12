FOTON určuje nový smer pre globálne úžitkové vozidlá
Nov 12, 2025, 17:35 ET
PEKING, 12. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť FOTON Motor usporiadala v Pekingu 9. novembra svoju konferenciu globálnych partnerov 2026 s témou „DRIVE TO GREAT" (JAZDA K DOKONALOSTI). Podujatia sa zúčastnilo viac ako 2 000 účastníkov z viac ako 140 krajín, ktorí boli svedkami významných objavov spoločnosti FOTON v oblasti produktových inovácií a stratégie, čím spoločnosť preukázala svoj záväzok stáť na čele transformácie odvetvia v duchu zelených a inteligentných riešení.
GALAXUS: nová definícia ťažkých nákladných vozidiel
Spoločnosť FOTON uviedla na trh svoju platformu pre ťažké nákladné vozidlá novej generácie s názvom GALAXUS, čím začala novú éru inteligentnej logistiky. Táto platforma ponúka riešenia pre viaceré zdrojov energie – vrátane palivového, elektrického, vodíkového, plynového a hybridného pohonu – založené na ôsmich základných hodnotách. Vyznačuje sa špeciálnou novou energetickou architektúrou s viac ako 90 vlastnoručne vyvinutými technológiami. Medzi kľúčové prednosti patrí systém elektrického pohonu s maximálnou účinnosťou 97,5 %, nabíjanie na úrovni megawattov a celkové zlepšenie energetickej účinnosti o 7 %. Jeho inteligentný systém riadenia, overený na viac ako 2 miliónoch kilometrov, podporuje vývoj autonómie z úrovne L2 na úroveň L4. Rad GALAXUS vrátane modelov R9, R5 a D3 je prispôsobený pre rôzne logistické scenáre, ako sú diaľkové a expresné doručovanie.
DAYSTAR: budúcnosť elektrických ľahkých nákladných vozidiel
Spoločnosť FOTON predstavila svoju prvú čisto elektrickú platformu pre ľahké nákladné vozidlá s názvom DAYSTAR v oblasti mestskej logistiky. Bola vyvinutá na základe hlbokých poznatkov používateľov a rieši kľúčové problémy, ako sú náročnosť nabíjania a vysoké celkové náklady na vlastníctvo. Platforma predstavuje 800 V vysokonapäťovú architektúru, regulátory z karbidu kremíka a olejom chladené motory, čím dosahuje celkové zlepšenie energetickej účinnosti o 20 %. Má tiež kabínu podľa vzoru osobných automobilov, kompletné aktualizácie OTA pre vozidlo a pre vynikajúcu spoľahlivosť absolvovala testovanie na viac ako 6 miliónoch kilometrov.
Inovácie v oblasti poslednej míle a VAN
Čo sa týka logistiky poslednej míle, spoločnosť FOTON uviedla na trh mini nákladné auto novej generácie s názvom Wonder Plus. Ponúka výnimočnú nosnosť, najdlhšiu a najširšiu korbu vo svojej triede a dvojité lichobežníkové zavesenie kolies pre zvýšené pohodlie a ovládateľnosť.
Spoločnosť FOTON okrem toho predstavila prvú exkluzívnu platformu VAN na svete s novým energetickým systémom CAVAN C1. Zameriava sa na globálne štandardy a čisto elektrický dizajn, disponuje vlastnoručne vyvinutou vysoko bezpečnou batériou, špičkovou účinnosťou jazdy viac ako 93,5 % a podporuje rýchle nabíjanie 2,2 C pre dojazd na 100 km za 10 minút.
Prostredníctvom tejto komplexnej matice produktov na nové zdroje energie spoločnosť FOTON preukazuje svoju systematickú silu a progresívnu víziu. Vďaka plnému nasadeniu produktov a rozvíjajúcemu sa globálnemu ekosystému si spoločnosť FOTON upevňuje svoje vedúce postavenie a vnáša mocnú „čínsku silu" do globálneho odvetvia logistiky na nové zdroje energie.
