福田汽車開啟全球商用車新篇章

福田發布了全新一代重卡平台——GALAXUS，開啟了智慧物流的新紀元。該平台基於八大核心價值，提供包括燃油、純電、氫能、燃氣及混合動力在內的多能源解決方案。它采用新能源專屬架構，搭載90多項自主研發技術。主要亮點包括電驅系統最大效率達97.5%、兆瓦級充電能力以及整體能效提升7%。其智能駕駛系統經過200多萬公裡驗證，支持從L2到L4的自動駕駛演進。GALAXUS系列，包括R9、R5和D3車型，專為長途和快遞運輸等多元化物流場景量身打造。

DAYSTAR：電動輕卡的未來

針對城市物流，福田推出了其首款純電動輕卡平台——DAYSTAR。該平台基於深刻的用戶洞察，解決了充電難、總擁有成本(TCO)高等核心痛點。平台引入800V高壓架構、碳化硅控制器和油冷電機，整體能效提升了20%。同時，它配備乘用車級座艙、支持整車OTA升級，並經過超600萬公裡測試，具備卓越的可靠性。

末端配送與 VAN類產品創新

針對末端物流，福田推出了新一代微卡——Wonder Plus。它具備超強承載能力、同級最長最寬貨箱以及雙叉臂懸架，以提升舒適性和操控性。

此外，福田還推出全球首個專屬新能源VAN平台——CAVAN C1。該平台聚焦全球標准和純電設計，搭載自主研發的高安全性電池，峰值驅動效率超過93.5%，並支持2.2C快充，充電10分鍾可續航100公裡。

通過這套全面的新能源產品矩陣，福田展示了其體系化實力與前瞻視野。隨著產品的全面布局和全球生態的持續演進，福田正不斷鞏固其領導地位，為全球新能源物流行業注入強大的「中國力量」。

SOURCE 北京福田國際貿易有限公司