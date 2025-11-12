FOTON traza un nuevo rumbo para los vehículos comerciales globales

BEIJING, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 9 de noviembre, FOTON Motor celebró su Conferencia Global de Socios 2026 en Beijing bajo el lema "Rumbo a la excelencia". El evento reunió a más de 2.000 asistentes de más de 140 países para presenciar los importantes avances de FOTON en innovación de productos y estrategia, demostrando su compromiso con la transformación del sector mediante soluciones ecológicas e inteligentes.

GALAXUS: Redefiniendo los camiones pesados

FOTON lanzó GALAXUS, su plataforma de camiones pesados de nueva generación, inaugurando una nueva era para la logística inteligente. Esta plataforma ofrece soluciones multienergéticas —que incluyen combustible, electricidad, hidrógeno, gas e híbridas— basadas en ocho valores fundamentales. Cuenta con una arquitectura energética propia con más de 90 tecnologías desarrolladas internamente. Entre sus características más destacadas se incluyen un sistema de propulsión eléctrica con una eficiencia máxima del 97,5 %, carga a nivel de megavatios y una mejora del 7 % en la eficiencia energética general. Su sistema de conducción inteligente, validado durante más de 2 millones de km, permite la evolución de la autonomía de nivel 2 a nivel 4. La gama GALAXUS, que incluye los modelos R9, R5 y D3, está diseñada para diversos escenarios logísticos, como el transporte de larga distancia y la entrega exprés.

DAYSTAR: El futuro de los camiones ligeros eléctricos

Para abordar la logística urbana, FOTON presentó DAYSTAR, su primera plataforma de camión ligero totalmente eléctrico. Desarrollada a partir de un profundo conocimiento de los usuarios, resuelve desafíos clave como la dificultad de carga y el elevado coste total de propiedad (TCO). La plataforma incorpora una arquitectura de alto voltaje de 800 V, controladores de carburo de silicio y motores refrigerados por aceite, logrando una mejora del 20 % en la eficiencia energética general. Además, cuenta con una cabina inspirada en la de un turismo, actualizaciones inalámbricas (OTA) para todo el vehículo y ha superado más de 6 millones de km de pruebas para garantizar una fiabilidad superior.

Innovaciones para la última milla y furgonetas

Para la logística de última milla, FOTON lanzó Wonder Plus, el minicamión de última generación. Ofrece una capacidad de carga útil excepcional, la caja de carga más larga y ancha de su categoría y una suspensión de doble horquilla para mayor comodidad y maniobrabilidad.

Además, FOTON presentó la primera plataforma exclusiva del mundo para furgonetas de nueva energía, la CAVAN C1. Centrada en los estándares globales y el diseño totalmente eléctrico, cuenta con una batería de alta seguridad de desarrollo propio, una eficiencia de conducción máxima superior al 93,5 % y admite carga rápida de 2,2C para obtener 100 km de autonomía en 10 minutos.

Mediante esta completa gama de productos de nueva energía, FOTON demuestra su solidez sistémica y su visión de futuro. Con el despliegue total de sus productos y un ecosistema global en constante evolución, FOTON consolida su liderazgo e impulsa la industria logística global de la nueva energía con una potente tecnología china.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820975/20251112145328_6235_181.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820976/20251112145315_6234_181.jpg