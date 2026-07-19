Hikvision obtiene la primera certificación EUCC del sector para cámaras de red

HANGZHOU, China, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision ha dado a conocer que su serie de cámaras de red DeepinView (iDS-2CD7x) ha obtenido con éxito la certificación EUCC (Esquema Europeo de Ciberseguridad basado en Criterios Comunes). Este hito marca el primer producto del mundo en la categoría de cámaras de videovigilancia en lograr esta prestigiosa certificación, lo que subraya el compromiso de Hikvision con una sólida seguridad de sus productos y una gobernanza digital que cumpla con la normativa.

Hikvision Earns Industry-First EUCC Certification for Network Cameras

TrustCB B.V., un organismo de certificación independiente autorizado por la Autoridad Neerlandesa de Infraestructura Digital (RDI), se encargó de emitir la certificación. La evaluación integral de seguridad la llevó a cabo Bureau Veritas Cybersecurity Europe, un laboratorio de pruebas externo reconocido a nivel mundial. Realizada de conformidad con las normas ISO/IEC 15408 (Common Criteria) y CEM:2022 R1, la serie iDS-2CD7x certificada cumple con el nivel de garantía "Sustancial" de EUCC, alineado con el Nivel de Garantía de Evaluación 3 (EAL3) complementado con los requisitos ALC_FLR.2 (Corrección de Fallos).

Navegando por un panorama europeo armonizado de ciberseguridad

Como marco de ciberseguridad de productos recientemente adoptado y de gran autoridad en Europa, el EUCC se basa en los estándares Common Criteria (CC) reconocidos internacionalmente. Utiliza pruebas y auditorías rigurosas e independientes para verificar sistemáticamente las capacidades de seguridad, los procesos de desarrollo y la gestión de vulnerabilidades de un producto.

Mientras la Unión Europea fortalece activamente los requisitos de seguridad de los productos digitales (como la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)) que introduce exigencias de seguridad de por vida para "productos con elementos digitales" y la Directiva NIS2 que impone deberes cibernéticos más estrictos a sectores críticos, el EUCC sirve como un punto de referencia fiable. Proporciona a los fabricantes y usuarios finales una prueba de cumplimiento unificada y fiable, ofreciendo una referencia esencial para sectores con altos requisitos de seguridad como el gobierno, la infraestructura crítica, la energía y el transporte.

Un enfoque estructurado para la "seguridad por diseño"

Dentro del actual entorno digital interconectado, la ciberseguridad ha pasado de ser una característica complementaria a un pilar fundamental de la confianza. La obtención de la primera certificación EUCC del mundo en la categoría de cámaras refleja el enfoque estructurado de Hikvision de "Seguridad por Diseño". Al integrar principios de seguridad rigurosos en cada fase del ciclo de vida del producto —desde la conceptualización y la I+D hasta las pruebas, la entrega y el mantenimiento continuo— la empresa garantiza que la seguridad del dispositivo se gestione de forma proactiva desde el principio.

Esta certificación valida específicamente los sólidos controles de seguridad de la serie iDS-2CD7x en áreas clave, como la autenticación de identidad, el control de acceso, las comunicaciones seguras, la auditoría de seguridad y la gestión de vulnerabilidades. Al establecer este nuevo referente, la empresa proporciona una nueva referencia para el cumplimiento de la ciberseguridad en todo el sector, a la vez que refuerza la confianza de los clientes globales en los productos y soluciones de Hikvision.

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