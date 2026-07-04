Hikvision získava prvú certifikáciu EUCC v odvetví pre sieťové kamery
News provided byHikvision
Jul 04, 2026, 12:20 ET
HANGZHOU, Čína, 4. júl 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hikvision informovala, že jej séria sieťových kamier DeepinView (iDS-2CD7x) úspešne získala certifikáciu EUCC (Európska schéma certifikácie kybernetickej bezpečnosti na základe spoločných kritérií). Tento míľnik predstavuje prvý produkt na svete v kategórii CCTV kamier, ktorý túto prestížnu certifikáciu získal, čo zdôrazňuje záväzok spoločnosti Hikvision k masívnej bezpečnosti produktov a dodržiavania predpisov digitálnej správy.
Certifikáciu vydala spoločnosť TrustCB B.V., nezávislý certifikačný orgán poverený holandským úradom pre digitálnu infraštruktúru (RDI). Komplexné bezpečnostné posúdenie vykonala spoločnosť Bureau Veritas Cybersecurity Europe, celosvetovo uznávané nezávislé testovacie laboratórium. Certifikovaný rad iDS-2CD7x, ktorý bol hodnotený podľa noriem ISO/IEC 15408 (spoločné kritériá) a CEM:2022 R1, spĺňa úroveň zabezpečenia EUCC „významná", ktorá je v súlade s úrovňou zabezpečenia hodnotenia 3 (EAL3) doplnenou o požiadavky ALC_FLR.2 (náprava chýb).
Orientácia v zosúladenom európskom prostredí kybernetickej bezpečnosti
EUCC, ako novo prijatý, vysoko autoritatívny rámec kybernetickej bezpečnosti produktov v Európe, vychádza z medzinárodne uznávaných štandardoch spoločných kritérií (Common Criteria – CC). Na základe prísneho, nezávislého testovania a auditu systematicky overuje bezpečnostné funkcie produktu, vývojové procesy a správy zraniteľnosti.
Keďže Európska únia aktívne posilňuje požiadavky na bezpečnosť digitálnych produktov – ako napríklad zákonom o kybernetickej odolnosti (CRA), ktorý zavádza požiadavky na celoživotnú bezpečnosť „produktov s digitálnymi prvkami", a smernicou NIS2, ktorá ukladá prísnejšie kybernetické povinnosti pre kritické sektory – EUCC slúži ako dôveryhodný referenčný bod. Výrobcom aj koncovým používateľom poskytuje jednotný a spoľahlivý dôkaz o zhode a ponúka základnú referenciu pre sektory s vysokými bezpečnostnými požiadavkami, ako je vláda, kritická infraštruktúra, energetika a doprava.
Štruktúrovaný prístup k „bezpečnosti už od návrhu"
V dnešnom prepojenom digitálnom prostredí sa kybernetická bezpečnosť zmenila z doplnkovej funkcie na základný pilier dôvery. Získanie prvej certifikácie EUCC na svete v kategórii kamier odráža štruktúrovaný prístup spoločnosti Hikvision „bezpečnosti už od návrhu". Vďaka integrácii prísnych bezpečnostných princípov do každej fázy životného cyklu produktu – od koncepcie, výskumu a vývoja až po testovanie, dodanie a priebežnú údržbu – spoločnosť zaisťuje, aby bola bezpečnosť zariadení proaktívne riadená od základov.
Táto certifikácia konkrétne potvrdzuje masívne bezpečnostné kontroly série iDS-2CD7x v kľúčových oblastiach vrátane overovania identity, riadenia prístupu, bezpečnej komunikácie, bezpečnostného auditu a správy zraniteľnosti. Stanovením tohto nového štandardu prináša spoločnosť nový vzor pre dodržiavanie predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celom odvetví a zároveň ďalej upevňuje dôveru zákazníkov po celom svete v produkty a riešenia spoločnosti Hikvision.
Ak sa chcete dozvedieť viac o snahe spoločnosti Hikvision v oblasti kybernetickej bezpečnosti, navštívte tento odkaz.
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