Hikvision Peroleh Pensijilan EUCC Pertama Industri untuk Kamera Rangkaian

HANGZHOU, China, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision mengumumkan bahawa siri kamera rangkaian DeepinView (iDS-2CD7x) telah berjaya memperoleh pensijilan EUCC (The European Cybersecurity Scheme on Common Criteria). Pencapaian ini menandakan produk pertama di dunia dalam kategori kamera CCTV yang menerima pensijilan berprestij ini, sekali gus menyerlahkan komitmen Hikvision terhadap keselamatan produk yang kukuh serta tadbir urus digital yang mematuhi piawaian.

Hikvision Earns Industry-First EUCC Certification for Network Cameras (PRNewsfoto/Hikvision)

Pensijilan tersebut dikeluarkan oleh TrustCB B.V., sebuah badan pensijilan bebas yang diberi kuasa oleh Dutch Authority for Digital Infrastructure (RDI). Penilaian keselamatan yang komprehensif dilaksanakan oleh Bureau Veritas Cybersecurity Europe, sebuah makmal ujian pihak ketiga yang diiktiraf di peringkat global. Dijalankan selaras dengan piawaian ISO/IEC 15408 (Common Criteria) dan CEM:2022 R1, siri iDS-2CD7x yang diperakui memenuhi tahap jaminan "Substantial" EUCC, sejajar dengan Tahap Jaminan Penilaian 3 (EAL3) yang dipertingkatkan dengan keperluan ALC_FLR.2 (Flaw Remediation).

Mengemudi Landskap Keselamatan Siber Eropah Terselaras

Sebagai kerangka keselamatan siber produk yang baru diterima pakai dan sangat berwibawa di Eropah, EUCC dibangunkan berdasarkan piawaian Common Criteria (CC) yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ia menggunakan proses ujian dan audit bebas yang ketat untuk mengesahkan secara sistematik keupayaan keselamatan produk, proses pembangunan serta pengurusan kerentanan.

Dengan Kesatuan Eropah yang giat memperkukuh keperluan keselamatan produk digital—seperti Cyber Resilience Act (CRA) yang memperkenalkan keperluan keselamatan sepanjang hayat untuk "produk yang mempunyai elemen digital", serta Arahan NIS2 yang mengenakan tugas siber yang lebih ketat ke atas sektor-sektor kritikal—EUCC berfungsi sebagai penanda aras yang dipercayai. Ia menyediakan bukti pematuhan berpadu dan boleh dipercayai kepada pengeluar dan pengguna akhir, serta menawarkan rujukan penting untuk sektor-sektor yang mempunyai keperluan keselamatan yang tinggi seperti kerajaan, infrastruktur kritikal, tenaga dan pengangkutan.

Pendekatan Berstruktur terhadap "Keselamatan-melalui-Reka-Bentuk"

Dalam landskap digital yang saling berhubung pada masa ini, keselamatan siber telah berubah daripada satu ciri sokongan kepada tonggak asas kepercayaan. Pencapaian pensijilan EUCC pertama di dunia bagi kategori kamera mencerminkan pendekatan "Security-by-Design" ("Keselamatan-melalui-Reka-Bentuk") berstruktur oleh Hikvision. Dengan mengintegrasikan prinsip keselamatan yang ketat ke dalam setiap peringkat kitaran hayat produk—daripada konseptualisasi serta penyelidikan dan pembangunan (R&D), kepada ujian, penghantaran dan penyelenggaraan berterusan—syarikat memastikan keselamatan peranti diurus secara proaktif sejak dari peringkat awal lagi.

Pensijilan ini mengesahkan khususnya kawalan keselamatan yang kukuh pada siri iDS-2CD7x dalam beberapa aspek utama, termasuk pengesahan identiti, kawalan akses, komunikasi selamat, audit keselamatan dan pengurusan kerentanan. Dengan mewujudkan penanda aras baharu ini, syarikat menyediakan satu rujukan baharu untuk pematuhan keselamatan siber di seluruh industri, di samping terus memperkukuh keyakinan pelanggan global terhadap produk dan penyelesaian Hikvision.

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SOURCE Hikvision