Hikvision obtient la première certification EUCC du secteur pour ses caméras réseau

HANGZHOU, Chine, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision a annoncé que sa gamme de caméras réseau DeepinView (iDS-2CD7x) a obtenu la certification EUCC (Schéma européen de certification de cybersécurité fondé sur des critères communs). Cette étape importante marque la première certification au monde de ce type pour un produit de la catégorie des caméras de vidéosurveillance, ce qui souligne l'engagement de Hikvision en faveur d'une sécurité rigoureuse de ses produits et d'une gouvernance numérique conforme aux normes.

Hikvision Earns Industry-First EUCC Certification for Network Cameras

La certification a été délivrée par TrustCB B.V., un organisme de certification indépendant agréé par l'Autorité néerlandaise chargée des infrastructures numériques (RDI). Cette évaluation complète de la sécurité a été réalisée par Bureau Veritas Cybersecurity Europe, un laboratoire d'essais indépendant de renommée mondiale. Réalisée conformément aux normes ISO/IEC 15408 (Critères communs) et CEM:2022 R1, la série certifiée iDS-2CD7x répond au niveau d'assurance « Substantial » de l'EUCC, aligné sur le niveau d'assurance d'évaluation 3 (EAL3) complété par les exigences ALC_FLR.2 (correction des failles).

S'orienter dans un écosystème européen harmonisé de la cybersécurité

En tant que cadre de cybersécurité des produits récemment adopté et faisant autorité en Europe, l'EUCC s'appuie sur les normes de Critères communs (CC) reconnues à l'échelle internationale. Ce système s'appuie sur des tests et des audits rigoureux et indépendants afin de vérifier de manière systématique les capacités de sécurité d'un produit, ses processus de développement et la gestion de ses vulnérabilités.

Alors que l'Union européenne renforce activement les exigences en matière de sécurité des produits numériques, comme en témoignent la Loi sur la cyberrésilience (CRA), qui instaure des exigences de sécurité tout au long du cycle de vie des « produits comportant des éléments numériques », et la directive NIS2, qui impose des obligations plus strictes en matière de cybersécurité aux secteurs critiques, l'EUCC fait figure de référence de confiance. Il fournit aux fabricants et aux utilisateurs finaux une preuve de conformité unifiée et fiable, constituant ainsi une référence essentielle pour les secteurs soumis à des exigences de sécurité élevées, tels que l'administration publique, les infrastructures critiques, l'énergie et les transports.

Une approche structurée de la « sécurité dès la conception »

Dans l'écosystème numérique interconnecté d'aujourd'hui, la cybersécurité est passée du statut d'élément secondaire à celui de pilier fondamental de la confiance. L'obtention de la première certification EUCC au monde dans la catégorie des caméras témoigne de l'approche structurée « Security-by-Design » adoptée par Hikvision. En intégrant des principes de sécurité rigoureux à chaque étape du cycle de vie du produit, de la conceptualisation et de la R&D aux tests, à la livraison et à la maintenance continue, l'entreprise veille à ce que la sécurité des appareils soit gérée de manière proactive dès le départ.

Cette certification atteste spécifiquement de la robustesse des contrôles de sécurité de la série iDS-2CD7x dans des domaines clés, notamment l'authentification d'identité, le contrôle d'accès, les communications sécurisées, l'audit de sécurité et la gestion des vulnérabilités. En établissant cette nouvelle norme, l'entreprise offre un nouveau point de référence en matière de conformité à la cybersécurité pour l'ensemble du secteur, tout en renforçant encore la confiance de ses clients du monde entier dans les produits et solutions de Hikvision.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Hikvision en matière de cybersécurité, veuillez consulter ce lien.

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