Hikvision คว้าใบรับรอง EUCC สำหรับกล้องเครือข่ายรายแรกในอุตสาหกรรม
News provided byHikvision
03 Jul, 2026, 21:54 CST
หางโจว จีน, 3 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hikvision ประกาศว่ากล้องเครือข่ายซีรีส์ DeepinView (iDS-2CD7x) ได้รับใบรับรอง EUCC (The European Cybersecurity Scheme on Common Criteria) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ยังส่งผลให้ซีรีส์นี้ก้าวขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มกล้องวงจรปิด (CCTV) รายแรกของโลกที่ได้รับใบรับรองอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Hikvision ในการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด รวมถึงการบริหารจัดการดิจิทัลที่สอดคล้องกับข้อกำหนด
ใบรับรองดังกล่าวออกโดย TrustCB B.V. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองอิสระที่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงาน Dutch Authority for Digital Infrastructure (RDI) โดยมี Bureau Veritas Cybersecurity Europe ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นผู้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยอย่างครอบคลุม การประเมินนี้ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 15408 (Common Criteria) และ CEM:2022 R1 โดยกล้องซีรีส์ iDS-2CD7x ที่ได้รับการรับรองนี้ มีระดับการรับประกันความปลอดภัยของ EUCC อยู่ในเกณฑ์ "Substantial" (ระดับสูง) ซึ่งเทียบเท่ากับ Evaluation Assurance Level 3 (EAL3) ที่เสริมด้วยข้อกำหนด ALC_FLR.2 (การแก้ไขช่องโหว่)
ก้าวสู่ภูมิทัศน์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นหนึ่งเดียวของยุโรป
EUCC เป็นกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผลิตภัณฑ์ที่นำมาปรับใช้ใหม่และมีผลบังคับใช้สูงในยุโรป โดยพัฒนาขึ้นบนมาตรฐาน Common Criteria (CC) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรอบงานนี้ใช้การทดสอบและการตรวจสอบที่เป็นอิสระอย่างเข้มงวด เพื่อทวนสอบขีดความสามารถด้านความปลอดภัย กระบวนการพัฒนา และการจัดการช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
ในขณะที่สหภาพยุโรปกำลังเดินหน้ายกระดับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอย่างจริงจัง เช่น รัฐบัญญัติความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ (Cyber Resilience Act หรือ CRA) ที่กำหนดให้ "ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบดิจิทัล" ต้องมีความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน และระเบียบ NIS2 ที่กำหนดหน้าที่ทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดกับภาคส่วนสำคัญ ด้วยเหตุนี้เอง EUCC จึงทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานที่น่าเชื่อถือ ทั้งยังช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ใช้งานปลายทางมีหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อถือได้ พร้อมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับภาคส่วนที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยสูง เช่น หน่วยงานรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ พลังงาน และการขนส่ง
แนวทางอย่างเป็นระบบสู่ "การออกแบบที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก"
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันในปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านจากฟีเจอร์สนับสนุนไปสู่เสาหลักพื้นฐานของความไว้วางใจ การได้รับใบรับรอง EUCC เป็นรายแรกของโลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้อง สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง "Security-by-Design" (การออกแบบที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก) ที่เป็นระบบของ Hikvision ด้วยการผสานหลักการความปลอดภัยที่เข้มงวดเข้ากับทุกระยะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนแนวคิด การวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปจนถึงการทดสอบ การส่งมอบ และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยของอุปกรณ์จะได้รับการจัดการเชิงรุกตั้งแต่รากฐาน
ใบรับรองนี้ช่วยตรวจสอบการควบคุมความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของซีรีส์ iDS-2CD7x ในด้านสำคัญๆ โดยเฉพาะ การยืนยันตัวตน การควบคุมการเข้าถึง การสื่อสารที่ปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย และการจัดการช่องโหว่ การสร้างบรรทัดฐานใหม่ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบแนวทางอ้างอิงใหม่สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าทั่วโลกต่อผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Hikvision ให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Hikvision สามารถเยี่ยมชมได้ที่ลิงก์นี้
SOURCE Hikvision
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