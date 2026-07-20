HANGZHOU, China, 19 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision anunció que su serie de cámaras de red DeepinView (iDS-2CD7x) obtuvo con éxito la certificación del Esquema Europeo de Ciberseguridad basado en los Criterios Comunes (EUCC, por sus siglas en inglés). Este hito representa el primer producto del mundo en la categoría de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) en obtener esta prestigiosa certificación, lo que destaca su compromiso con una seguridad sólida de los productos y una gobernanza digital conforme a la normativa.

Hikvision consigue la certificación EUCC, pionera en el sector, para cámaras de red (PRNewsfoto/Hikvision)

La certificación fue expedida por TrustCB B.V., organismo de certificación independiente autorizado por la Autoridad Neerlandesa de Infraestructuras Digitales (RDI). La evaluación exhaustiva de seguridad fue realizada por Bureau Veritas Cybersecurity Europe, laboratorio de ensayos independiente reconocido a nivel mundial. La serie iDS-2CD7x, certificada de conformidad con las normas ISO/IEC 15408 (criterios comunes) y CEM:2022 R1, cumple con el nivel de garantía "Sustancial" del EUCC, en consonancia con el nivel de garantía de evaluación 3 (EAL3), complementado con los requisitos de ALC_FLR.2 (corrección de fallos).

Cómo orientarse en un panorama europeo armonizado en materia de ciberseguridad

El EUCC, marco de ciberseguridad de productos recientemente adoptado y de gran prestigio en Europa, se basa en las normas de los criterios comunes (CC), reconocidas a nivel internacional. En este marco se recurre a pruebas y auditorías rigurosas e independientes para verificar de forma sistemática las capacidades de seguridad de un producto, sus procesos de desarrollo y la gestión de vulnerabilidades.

Dado que la Unión Europea está reforzando activamente los requisitos de seguridad de los productos digitales, como la Ley de Ciberresiliencia (CRA), que introduce exigencias de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de los "productos con elementos digitales", y la Directiva NIS2, que impone obligaciones cibernéticas más estrictas a los sectores críticos, el EUCC constituye un referente de confianza. Esta certificación ofrece a los fabricantes y a los usuarios finales una prueba unificada y confiable del cumplimiento normativo, lo que supone una referencia esencial para sectores con elevados requisitos de seguridad, como administración pública, infraestructuras críticas, energía y transporte.

Enfoque estructurado de la "seguridad desde el diseño"

En el panorama digital interconectado actual, la ciberseguridad pasó de ser un elemento secundario a convertirse en un pilar fundamental de la confianza. El hecho de haber obtenido la primera certificación EUCC del mundo en la categoría de cámaras refleja su enfoque estructurado de "seguridad desde el diseño". Al integrar principios de seguridad rigurosos en todas las fases del ciclo de vida del producto, desde conceptualización e investigación y desarrollo (I + D) hasta pruebas, entrega y mantenimiento continuo, la empresa garantiza que la seguridad de los dispositivos se gestione de forma proactiva desde el principio.

Esta certificación acredita específicamente los sólidos controles de seguridad de la serie iDS-2CD7x en áreas clave, entre las que se incluyen autenticación de identidad, control de acceso, comunicaciones seguras, auditoría de seguridad y gestión de vulnerabilidades. Al establecer este nuevo punto de referencia, la empresa ofrece un nuevo modelo de cumplimiento en materia de ciberseguridad para todo el sector, a la vez que refuerza aún más la confianza de sus clientes a nivel mundial en los productos y soluciones de Hikvision.

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FUENTE Hikvision