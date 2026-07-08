하이크비전, 네트워크 카메라로 업계 최초 EUCC 인증 획득

항저우, 중국 2026년 7월 8일 /PRNewswire/ -- 하이크비전(Hikvision)이 자사의 DeepinView 네트워크 카메라 시리즈(iDS-2CD7x)가 유럽 공통 평가기준 기반의 사이버보안 인증제도(The European Cybersecurity Scheme on Common Criteria, 이하 EUCC) 인증을 성공적으로 획득했다고 발표했다. 이번 이정표는 CCTV 카메라 부문에서 세계 최초로 이 권위 있는 인증을 획득한 제품이 탄생했음을 의미하며, 강력한 제품 보안과 규정을 준수하는 디지털 거버넌스에 대한 하이크비전의 의지를 보여준다.

Hikvision Earns Industry-First EUCC Certification for Network Cameras (PRNewsfoto/Hikvision)

이 인증은 네덜란드 디지털 인프라 청(Dutch Authority for Digital Infrastructure, RDI)이 승인한 독립 인증기관인 TrustCB B.V.가 발급했다. 종합적인 보안 평가는 세계적으로 인정받는 제3자 시험소인 뷰로베리타스 사이버시큐리티 유럽(Bureau Veritas Cybersecurity Europe)이 수행했다. ISO/IEC 15408(Common Criteria) 및 CEM:2022 R1 표준에 따라 실시된 이번 평가에서 인증 대상인 iDS-2CD7x 시리즈는 ALC_FLR.2(Flaw Remediation) 요구사항이 추가된 평가보증등급 3(EAL3)에 부합하는 EUCC 'Substantial' 보증 수준을 충족했다.

조화로운 유럽 사이버보안 환경에 대응

EUCC는 유럽에서 새롭게 채택된 권위 있는 제품 사이버보안 프레임워크로, 국제적으로 인정받는 공통평가기준(CC)을 기반으로 한다. EUCC는 엄격하고 독립적인 시험 및 감사를 통해 제품의 보안 역량, 개발 프로세스, 취약점 관리 체계를 체계적으로 검증한다.

유럽연합이 '디지털 요소가 있는 제품'에 대한 전 생애주기 보안 요구사항을 도입하는 사이버복원력법(Cyber Resilience Act, CRA), 핵심 부문에 더욱 엄격한 사이버 의무를 부과하는 NIS2 지침 등 디지털 제품 안전 요구사항을 적극적으로 강화하는 가운데, EUCC는 신뢰할 수 있는 기준으로 자리매김하고 있다. EUCC는 제조업체와 최종 사용자에게 통일되고 신뢰할 수 있는 규정 준수 증거를 제공하며, 정부, 핵심 인프라, 에너지, 교통 등 높은 보안 수준이 요구되는 부문에 필수적인 참고 기준을 제시한다.

'디자인 단계부터의 보안'에 대한 체계적 접근

오늘날 상호 연결된 디지털 환경에서 사이버보안은 보조적 기능에서 신뢰의 근간이 되는 핵심 기반으로 전환됐다. 카메라 부문에서 세계 최초로 EUCC 인증을 획득한 것은 하이크비전의 체계적인 '디자인 단계부터의 보안(Security-by-Design)' 접근 방식을 보여준다. 회사는 제품 구상과 연구개발부터 시험, 납품, 지속적인 유지보수에 이르기까지 제품 생애주기의 모든 단계에 엄격한 보안 원칙을 통합함으로써, 기기 보안이 처음부터 선제적으로 관리되도록 하고 있다.

이번 인증은 특히 신원 인증, 접근 제어, 보안 통신, 보안 감사, 취약점 관리 등 핵심 영역에서 iDS-2CD7x 시리즈의 강력한 보안 통제를 검증한 것이다. 회사는 이 새로운 기준을 수립함으로써 업계 전반의 사이버보안 규정 준수에 대한 새로운 참고 사례를 제공하는 동시에, 하이크비전 제품과 솔루션에 대한 전 세계 고객의 신뢰를 한층 강화하고 있다.

하이크비전의 사이버보안 노력에 대한 자세한 내용은 이 링크에서 확인할 수 있다.

SOURCE Hikvision