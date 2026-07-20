Hikvision đạt chứng nhận EUCC đầu tiên trong ngành dành cho camera mạng

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 20 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision thông báo dòng camera mạng DeepinView (iDS-2CD7x) của công ty đã chính thức đạt được chứng nhận EUCC (Chương trình chứng nhận an ninh mạng Châu Âu dựa trên Common Criteria). Cột mốc này đánh dấu sản phẩm đầu tiên trên thế giới trong phân khúc camera giám sát (CCTV) đạt được chứng nhận uy tín này, làm nổi bật cam kết của Hikvision đối với bảo mật sản phẩm vững chắc và hoạt động quản trị số đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Hikvision Earns Industry-First EUCC Certification for Network Cameras (PRNewsfoto/Hikvision)

Chứng nhận được cấp bởi TrustCB B.V., một tổ chức chứng nhận độc lập được Cơ quan Hạ tầng Số Hà Lan (RDI) ủy quyền. Quá trình đánh giá an ninh toàn diện được thực hiện bởi Bureau Veritas Cybersecurity Europe, một phòng thử nghiệm bên thứ ba được công nhận trên toàn cầu. Được tiến hành theo các tiêu chuẩn ISO/IEC 15408 (Common Criteria) và CEM:2022 R1, dòng sản phẩm iDS-2CD7x được chứng nhận đã đáp ứng mức độ đảm bảo "Substantial" của EUCC, tương đương với Mức đảm bảo đánh giá cấp 3 (EAL3) được bổ sung các yêu cầu ALC_FLR.2 (Khắc phục lỗ hổng).

Thích ứng với bối cảnh an ninh mạng Châu Âu ngày càng thống nhất về quy định

Là một khuôn khổ an ninh mạng dành cho sản phẩm mới được triển khai và có uy tín cao tại châu Âu, EUCC được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn Common Criteria (CC) được quốc tế công nhận. Khuôn khổ này sử dụng các quy trình thử nghiệm và kiểm toán độc lập nghiêm ngặt nhằm xác minh một cách có hệ thống các năng lực bảo mật, quy trình phát triển và công tác quản lý lỗ hổng của sản phẩm.

Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang tích cực tăng cường các yêu cầu về an toàn đối với sản phẩm số — chẳng hạn như Đạo luật về khả năng phục hồi mạng (CRA) đưa ra các yêu cầu bảo mật trong suốt vòng đời đối với "các sản phẩm có yếu tố kỹ thuật số", và Chỉ thị NIS2 áp đặt các nghĩa vụ an ninh mạng nghiêm ngặt hơn đối với các lĩnh vực trọng yếu — EUCC đóng vai trò là một chuẩn mực đáng tin cậy. Chứng nhận này cung cấp cho các nhà sản xuất và người dùng cuối bằng chứng tuân thủ thống nhất và đáng tin cậy, đồng thời là cơ sở tham khảo quan trọng đối với những lĩnh vực có yêu cầu bảo mật cao như chính phủ, cơ sở hạ tầng trọng yếu, năng lượng và giao thông vận tải.

Cách tiếp cận có cấu trúc với "Bảo mật ngay từ khâu thiết kế"

Trong bối cảnh kỹ thuật số kết nối ngày nay, an ninh mạng đã chuyển từ một tính năng hỗ trợ trở thành một trụ cột cốt lõi của niềm tin. Việc đạt chứng nhận EUCC đầu tiên trên thế giới trong phân khúc camera phản ánh cách tiếp cận "Bảo mật ngay từ khâu thiết kế" có cấu trúc của Hikvision. Bằng việc tích hợp các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt vào mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm — từ khâu lên ý tưởng và nghiên cứu và phát triển (R&D) tới thử nghiệm, phân phối, bảo trì liên tục — công ty bảo đảm rằng bảo mật của thiết bị được quản lý chủ động ngay từ giai đoạn đầu.

Chứng nhận này đặc biệt xác nhận các cơ chế kiểm soát an ninh mạnh mẽ của dòng iDS-2CD7x trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm xác thực danh tính, kiểm soát truy cập, truyền thông liên lạc an toàn, kiểm toán an ninh và quản lý lỗ hổng. Thông qua việc thiết lập chuẩn mực mới này, công ty mang đến một chuẩn tham chiếu mới cho hoạt động tuân thủ an ninh mạng trong toàn ngành, đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng trên toàn cầu đối với các sản phẩm và giải pháp của Hikvision.

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