Hikvision Jadi Produsen Pertama yang Meraih Sertifikasi EUCC untuk Network Camera

Sertifikasi ini diterbitkan oleh TrustCB B.V., lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi oleh Dutch Authority for Digital Infrastructure (RDI) di Belanda. Sementara itu, evaluasi keamanan DeepinView dilakukan oleh Bureau Veritas Cybersecurity Europe, laboratorium pengujian independen yang telah diakui secara global. Pengujian produk ini menggunakan standar ISO/IEC 15408 (Common Criteria) dan CEM:2022 R1. Hasilnya, seri iDS-2CD7x memenuhi level jaminan keamanan EUCC dengan kategori "Substansial", setara dengan Evaluation Assurance Level 3 (EAL3), serta persyaratan ALC_FLR.2 terkait penanganan kerentanan.

Menghadapi Dinamika Keamanan Siber di Eropa

EUCC merupakan standar keamanan siber yang relatif baru di Eropa dan mengacu pada standar internasional Common Criteria (CC). Melalui pengujian serta audit independen yang ketat, skema sertifikasi ini menilai fitur-fitur keamanan produk, proses pengembangannya, hingga cara produk tersebut mengelola potensi kerentanan.

EUCC hadir di tengah meningkatnya tuntutan Uni Eropa terhadap keamanan produk digital. Regulasi seperti Cyber Resilience Act (CRA) mengharuskan perlindungan keamanan sepanjang siklus pemakaian "produk yang mengandung elemen digital", sementara Directive NIS2 memperketat aturan tentang keamanan siber bagi sektor-sektor strategis. Dalam konteks ini, EUCC menjadi tolok ukur tepercaya. EUCC juga menjadi bukti kepatuhan regulasi bagi produsen maupun pengguna. Di sisi lain, EUCC menjadi rujukan penting bagi sejumlah sektor dengan standar keamanan yang tinggi, seperti pemerintahan, infrastruktur vital, energi, dan transportasi.

Mengintegrasikan Keamanan Sejak Tahap Perancangan Produk (Security-by-Design)

Ekosistem digital kini semakin terhubung. Untuk itu, keamanan siber bukan lagi sekadar fitur tambahan, melainkan unsur utama dalam membangun kepercayaan pengguna. Sebagai kamera CCTV pertama di dunia yang meraih EUCC, Hikvision membuktikan pendekatan Security-by-Design. Hikvision mengintegrasikan prinsip keamanan dalam siklus pengembangan produk, mulai dari perancangan, riset dan pengembangan, pengujian, distribusi, hingga pemeliharaan perangkat. Hikvision juga memastikan keamanan perangkat terkelola dengan baik.

Sertifikasi ini menegaskan bahwa seri iDS-2CD7x memiliki perlindungan keamanan yang kuat, mulai dari autentikasi identitas, pengendalian akses, komunikasi yang aman, hingga audit keamanan dan pengelolaan kerentanan. Pencapaian tersebut menjadi tolok ukur baru dalam kepatuhan regulasi keamanan siber, serta memperkuat kepercayaan pelanggan global terhadap produk dan solusi Hikvision.

Informasi lebih lanjut mengenai inisiatif Hikvision dalam keamanan siber tersedia melalui tautan ini.

SOURCE Hikvision