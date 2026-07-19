Hikvision jako pierwsza firma w branży uzyskuje certyfikat EUCC dla kamer sieciowych

HANGZHOU, Chiny, 20 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Hikvision poinformowała, że seria kamer sieciowych DeepinView (iDS-2CD7x) uzyskała certyfikat EUCC (Europejski system certyfikacji cyberbezpieczeństwa oparty na wspólnych kryteriach). Jest to pierwsze na świecie urządzenie z kategorii kamer telewizji dozorowej (CCTV), które otrzymało ten prestiżowy certyfikat. Osiągnięcie to potwierdza zaangażowanie firmy Hikvision w zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów oraz zgodność z europejskimi wymaganiami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Hikvision Earns Industry-First EUCC Certification for Network Cameras

Certyfikat został wydany przez TrustCB B.V., niezależną jednostkę certyfikującą upoważnioną przez holenderski Urząd ds. Infrastruktury Cyfrowej (RDI). Kompleksową ocenę bezpieczeństwa przeprowadziło Bureau Veritas Cybersecurity Europe - uznane na świecie niezależne laboratorium badawcze. Badania wykonano zgodnie z normą ISO/IEC 15408 (wspólne kryteria) oraz wymaganiami CEM:2022 R1. Certyfikowana seria iDS-2CD7x spełnia poziom zapewnienia EUCC „Istotny", odpowiadający poziomowi oceny (EAL3), rozszerzonemu o wymagania ALC_FLR.2 dotyczące usuwania usterek.

W kierunku ujednoliconego europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa

EUCC to nowy, cieszący się wysokim autorytetem europejski system certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów oparty na uznawanym na całym świecie standardzie Common Criteria (CC). Wykorzystuje rygorystyczne niezależne procedury testowania i audytu do systematycznej oceny zabezpieczeń produktów, procesów ich opracowywania oraz sposobów zarządzania podatnościami.

Wraz z zaostrzaniem przez Unię Europejską wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów cyfrowych - m.in. poprzez rozporządzenie w sprawie cyberodporności (CRA), które wprowadza obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przez cały cykl życia „produktów zawierających elementy cyfrowe", oraz dyrektywę NIS2, nakładającą bardziej rygorystyczne obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa na sektory infrastruktury krytycznej - certyfikacja EUCC staje się wiarygodnym punktem odniesienia. Zapewnia producentom i użytkownikom końcowym jednolite i uznawane potwierdzenie zgodności z wymaganiami, stanowiąc istotne kryterium dla sektorów o szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, takich jak administracja publiczna, infrastruktura krytyczna, energetyka czy transport.

Usystematyzowane podejście do bezpieczeństwa już na etapie projektowania

We współczesnym połączonym cyfrowo świecie cyberbezpieczeństwo przestało być jedynie dodatkową funkcją produktu, stając się jednym z podstawowych filarów zaufania użytkowników. Uzyskanie pierwszego na świecie certyfikatu EUCC dla kamer jest potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej przez Hikvision koncepcji Security-by-Design, czyli uwzględniania wymagań bezpieczeństwa już na etapie projektowania. Firma stosuje rygorystyczne zasady cyberbezpieczeństwa na każdym etapie cyklu życia produktu - od koncepcji i prac badawczo-rozwojowych, przez testowanie i wdrożenie, aż po bieżące utrzymanie - dzięki czemu bezpieczeństwo urządzeń jest zapewniane od samego początku procesu ich tworzenia.

Certyfikacja potwierdza wysoki poziom zabezpieczeń serii iDS-2CD7x w kluczowych obszarach, takich jak uwierzytelnianie tożsamości, kontrola dostępu, bezpieczna komunikacja, audyt bezpieczeństwa i zarządzanie podatnościami. Wyznaczając nowy standard w branży, Hikvision tworzy punkt odniesienia dla zgodności z wymaganiami cyberbezpieczeństwa, jednocześnie wzmacniając zaufanie klientów na całym świecie do swoich produktów i rozwiązań.

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