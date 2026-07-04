Hikvision、ネットワークカメラにおいて業界初のEUCC認証を取得

中国・杭州、2026年7月4日 /PRNewswire/ -- Hikvisionは、同社のDeepinViewネットワークカメラシリーズ（iDS-2CD7x）が、EUCC（欧州のコモン・クライテリアに基づくサイバーセキュリティスキーム）認証を取得したと発表しました。この画期的な成果は、CCTVカメラ分野において、この権威ある認証を取得した世界初の製品であることを示しており、ロバストな製品セキュリティとコンプライアンスに準拠したデジタルガバナンスに対するHikvisionの取り組みを浮き彫りにしています。

この認証は、Dutch Authority for Digital Infrastructure (RDI)から認可を受けた独立認証機関であるTrustCB B.V.によって発行されました。この包括的なセキュリティ評価は、世界的に認められた第三者試験機関であるBureau Veritas Cybersecurity Europeによって実施されました。ISO/IEC 15408 （コモン・クライテリア）およびCEM：2022 R1規格に準拠して実施された認証試験において、iDS-2CD7xシリーズは、ALC_FLR.2（欠陥の修正）要件が追加された評価保証レベル3（EAL3）に準拠し、EUCCの「Substantial」保証レベルを満たしています。

Hikvision Earns Industry-First EUCC Certification for Network Cameras (PRNewsfoto/Hikvision)

調和のとれた欧州のサイバーセキュリティ環境をナビゲートする

欧州で新たに採用された、極めて権威ある製品サイバーセキュリティフレームワークであるEUCCは、国際的に認められた「コモン・クライテリア（CC）」規格に基づいて構築されています。厳格かつ独立したテストおよび監査を通じて、製品のセキュリティ機能、開発プロセス、および脆弱性管理を体系的に検証します。

European Unionが、「デジタル要素を含む製品」に対してライフサイクルを通じたセキュリティ要件を導入する「サイバーレジリエンス法（CRA）」や、重要分野に対してより厳格なサイバーセキュリティ義務を課す「NIS2指令」など、デジタル製品の安全要件を積極的に強化するなか、EUCCは信頼できる基準としての役割を果たしています。これは、製造業者やエンドユーザーに対し、統一された信頼性の高いコンプライアンスの証明を提供し、政府、重要インフラ、エネルギー、運輸など、高いセキュリティ要件が求められる分野にとって不可欠な指針となります。

「セキュリティ・バイ・デザイン」への体系的なアプローチ

今日の相互接続されたデジタル環境において、サイバーセキュリティは単なる付帯的な機能から、信頼の基盤へとその役割を転換させています。カメラ部門における世界初のEUCC認証取得は、Hikvisionの体系的な「セキュリティ・バイ・デザイン」アプローチを反映しています。構想や研究開発から、テスト、納品、そして継続的な保守に至る製品のライフサイクルのあらゆる段階に厳格なセキュリティ原則を組み込むことで、同社はデバイスのセキュリティが根本から先を見据えて管理されるようにしています。

本認証は、iDS-2CD7xシリーズの、本人認証、アクセス制御、セキュア通信、セキュリティ監査、脆弱性管理といった主要分野におけるロバストなセキュリティ制御を具体的に証明するものです。この新たな基準を確立することで、同社は業界全体のサイバーセキュリティコンプライアンスにおける新たな指針を示すとともに、Hikvisionの製品やソリューションに対する世界中の顧客の信頼をさらに高めています。

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SOURCE Hikvision