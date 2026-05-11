Hisense dá início à campanha da Copa do Mundo da FIFA 2026™, aproximando os torcedores com a iniciativa "Inovando para uma vida melhor"

QINGDAO, China, 11 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em produtos eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, divulgou hoje seu mais recente comercial de TV em comemoração à próxima Copa do Mundo da FIFA 2026TM, dando início a uma nova campanha que traduz toda a emoção do futebol ao mesmo tempo em que concretiza sua visão, "Inovando para uma Vida Melhor" (Innovating a Brighter Life).

De campos de futebol amadores a salas de estar repletas de expectativa, o comercial de TV retrata momentos de alegria, resiliência e união — mostrando como o futebol cria laços emocionais que transcendem idade, cultura e fronteiras geográficas.

Ao estender a narrativa do crescimento individual para a experiência coletiva, a Hisense passa a ser mais do que um patrocinador — torna-se uma facilitadora de momentos memoráveis. Sua tecnologia RGB MiniLED dá vida a tudo isso por meio do recurso "Natural and Real Color", oferecendo uma gama de cores ultra-alta e uma reprodução precisa, para que cada momento pareça vívido e fiel ao que acontece em campo.

Fiel a esse compromisso com a autenticidade e a precisão, a Hisense atuará como fornecedora oficial e exclusiva de televisores para revisão do VAR na Copa do Mundo da FIFA 2026TM. Para isso, a Hisense equipou a Sala de Operações de Vídeo (VOR) da Copa do Mundo da FIFA com telas MiniLED RGB de última geração, para que os árbitros assistentes de vídeo possam analisar as imagens das partidas com clareza, precisão e cores realistas.

A Hisense tem uma longa tradição de apoiar o "jogo bonito", tendo sido patrocinadora global de várias edições da Copa do Mundo da FIFATM, parceira de três edições do Campeonato Europeu da UEFA e Parceira Oficial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025TM, com presença garantida na Copa do Mundo da FIFA 2026TM. Essa parceria contínua mostra como as inovações da Hisense aproximam os torcedores das emoções do esporte, engrandecendo ainda mais o espetáculo e a emoção do esporte em todo o mundo.

Com este comercial de TV da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense continua traduzindo a atenção global em conexão emocional — unindo o público em torno do futebol e inspirando vidas melhores.

Clique aqui para acessar "Inovando juntos para uma vida melhor": https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma empresa mundialmente reconhecida como líder em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023–2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais para se conectar com o público em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976265/Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign.jpg

FONTE Hisense