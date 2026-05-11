Hisense Luncurkan Materi Iklan Piala Dunia FIFA 2026™, Dekatkan Penggemar Lewat Inovasi Teknologi

Iklan tersebut menampilkan berbagai momen, mulai dari pertandingan di lapangan komunitas hingga suasana ruang keluarga, menggambarkan kegembiraan, kegigihan, dan kebersamaan. Sepak bola berperan sebagai medium yang mampu membangun ikatan yang melintasi usia, budaya, dan wilayah.

Melalui pendekatan ini, Hisense tidak hanya menempatkan diri sebagai sponsor, namun juga pihak yang menghadirkan pengalaman menarik bagi penggemar sepak bola. Teknologi RGB MiniLED mendukung reproduksi warna yang lebih alami dan akurat pada perangkat TV sehingga setiap momen pertandingan tampil lebih hidup.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Hisense akan memasok displai untuk sistem Video Assistant Referee (VAR) pada Piala Dunia FIFA 2026™. Hisense membekali ruang Video Operation Room (VOR) dengan displai RGB MiniLED agar wasit dapat meninjau tayangan pertandingan dengan tingkat kejelasan dan akurasi warna yang tinggi.

Hisense memiliki rekam jejak panjang dalam mendukung sepak bola global. Hisense pernah menjadi sponsor resmi sejumlah edisi Piala Dunia FIFA™, serta mitra resmi dalam tiga edisi UEFA European Championship, dan mitra resmi FIFA Club World Cup 2025™. Sebagai pihak yang konsisten terlibat dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026™, Hisense semakin berkomitmen menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Melalui materi iklan ini, Hisense berupaya memperkuat hubungan emosional dengan audiens global melalui sepak bola, sekaligus mendorong kualitas hidup yang lebih baik melalui inovasi teknologi.

Materi iklan: https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

