Hisense lança XR10: o ápice dos projetores, trazendo o cinema para cada lar

QINGDAO, China, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, apresenta hoje o XR10, um projetor a laser premium projetado para proporcionar uma verdadeira imersão cinematográfica em casa. O XR10 combina desempenho poderoso com design refinado, trazendo a experiência de tela grande para o dia a dia — seja para filmes, jogos ou momentos compartilhados em família.

Com 6.000 lúmens ANSI, o XR10 garante visuais brilhantes e vívidos mesmo em ambientes bem iluminados, permitindo que os usuários desfrutem de imagens nítidas e realistas, desde as notícias da manhã até os filmes da madrugada — sem necessidade de escurecer o ambiente. Seu zoom óptico de 0,84–2,0:1, o mais amplo do setor, e o deslocamento de lente 4K sem perdas (±130% vertical, ±46% horizontal) tornam a instalação simples, projetando imagens perfeitamente alinhadas de até 300 polegadas e transformando qualquer parede em uma verdadeira tela cinematográfica que se adapta naturalmente a diferentes layouts de ambiente.

Uma lente Iris avançada aumenta o contraste de visualização em até 60.000:1, adaptando-se automaticamente a cada cena — revelando detalhes sutis nas sombras e adicionando profundidade e intensidade a cada destaque, fazendo com que as histórias pareçam mais imersivas e envolventes emocionalmente, seja em um blockbuster ou em um drama intimista.

A experiência é ainda mais elevada com o som codesenhado com a Devialet | Opéra de Paris, criando um áudio rico e envolvente que aproxima os espectadores da ação. Com o Auto Magic AI Adjusting 3.0, junto com QuadCam e ToF Smart Sense, o XR10 otimiza de forma inteligente a qualidade da imagem e o alinhamento em tempo real, proporcionando uma experiência verdadeiramente simples e plug-and-play. Um sistema avançado de resfriamento líquido garante desempenho estável e consistente, mesmo durante sessões prolongadas de visualização, mantendo o brilho e a qualidade da imagem ao longo do tempo.

Com base em sua estratégia mais ampla de inovação em displays, a Hisense continua a expandir soluções de telas grandes tento para o cinema em casa quanto para ambientes de sala de estar. Com o XR10, a Hisense traz o cinema para o lar, tornando-o mais imersivo e perfeitamente integrado à vida cotidiana, transformando a forma como as pessoas experimentam conteúdos em casa.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é líder globalmente reconhecida em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, com operações em mais de 160 países, especializada em oferecer produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023–2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais para se conectar com o público em todo o mundo.

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FONTE Hisense