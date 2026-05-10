Hisense запускает кампанию к футбольному чемпионату FIFA World Cup 2026™, сближая болельщиков с помощью «Инноваций для более яркой жизни»

ЦИНДАО, Китай, 11 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд в области бытовой электроники и бытовой техники, сегодня выпустила телевизионную рекламу, посвященную предстоящему футбольному чемпионату FIFA World Cup 2026TM, начав новую кампанию, которая отражает эмоциональную силу футбола и воплощает в жизнь свое видение «Инновации для более яркой жизни».

От низовых площадок до гостиных, наполненных ожиданием, TVC фиксирует моменты радости, стойкости и единства, показывая, как футбол создает эмоциональные связи, которые выходят за рамки возраста, культуры и географии.

Расширяя повествование от индивидуального роста к коллективному опыту, Hisense позиционирует себя как нечто большее, чем спонсор — инструмент, способствующий значимым моментам. Технология RGB MiniLED воплощает это в жизнь благодаря «природному и реальному цвету», обеспечивая ультравысокую цветовую гамму и точное воспроизведение, поэтому каждый момент кажется ярким и верным.

Основываясь на этой приверженности аутентичности и точности, Hisense будет выступать в качестве официального и эксклюзивного поставщика телевизоров для просмотра VAR на футбольном чемпионате FIFA World Cup 2026TM. В этой роли компания Hisense оснастила видеооперационную комнату (VOR) футбольного чемпионата усовершенствованными дисплеями RGB MiniLED, позволяющими видеопомощникам судьи просматривать кадры матча с четкостью, точностью и реалистичными деталями цвета.

Hisense имеет долгую историю празднования «красивой игры», являясь глобальным спонсором нескольких футбольных чемпионатов FIFA World Cup 2026™, партнером трех Чемпионатов Европы по футболу УЕФА и Официальным партнером Клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025TM, с постоянным присутствием на футбольном чемпионате FIFA World Cup 2026TM. Это продолжающееся сотрудничество подчеркивает, как инновации Hisense приближают поклонников к действию, поднимая как зрелище, так и эмоции спорта во всем мире.

С этим футбольным чемпионатом FIFA World Cup 2026TM TVC Hisense продолжает трансформировать глобальное внимание в эмоциональную связь, объединяя аудиторию через футбол и вдохновляя на более яркую жизнь.

https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

