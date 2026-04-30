Hisense eleva moda e cultura com campanha icônica em celebração a O Diabo Veste Prada 2, nos cinemas em 1 de maio

Os displays RGB MiniLED assumem o protagonismo na estreia mundial do filme em Nova York, transmitindo o evento ao vivo para convidados e fãs na Times Square

Os displays da Hisense com design inovador aparecem nos icônicos escritórios da Runway no filme

QINGDAO, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder em displays de TV, redefine a interseção entre inovação e estética por meio de uma colaboração histórica com o 20th Century Studios e o filme O Diabo Veste Prada 2, nos cinemas em 1º de maio. Essa campanha traz a tecnologia pioneira de displays RGB MiniLED da Hisense para o coração do mundo da moda e da cultura, marcando um novo passo na expansão do papel dos displays avançados.

Essa colaboração estratégica ganhou vida na estreia mundial de O Diabo Veste Prada 2, onde as TVs RGB da Hisense foram integradas a um cenário global de tapete vermelho de alto perfil, marcado pela narrativa visual e pela atenção cultural mundial. Essa ativação de estreia demonstra como a tecnologia de displays de última geração está se tornando essencial em ambientes onde a expressão visual, a moda e o design cinematográfico são fundamentais.

No centro desta campanha está a mais recente evolução do RGB MiniLED da Hisense, que não apenas aprimora a precisão das cores, a exatidão do brilho e a profundidade do contraste, mas também permite que os displays atendam às exigências de espaços mais sofisticados visualmente e conscientes do design.

À medida que as telas passam a fazer parte de experiências estéticas mais amplas, a Hisense está posicionando suas TVs como algo além de dispositivos de entretenimento — transformando-as em elementos voltados para o design dentro da cultura contemporânea. As telas de TV da Hisense aparecem no novo filme, dentro dos icônicos escritórios da Runway, reforçando a presença da marca em um dos espaços mais reconhecíveis da moda e do cinema. Esse movimento para os contextos da moda e da cultura reflete uma mudança mais ampla na forma como a tecnologia de displays é percebida e aplicada.

Paralelamente a isso, a Hisense continua a acelerar o lançamento de sua mais recente linha de produtos, incluindo a nova série UR9, projetada para levar desempenho de imagem de destaque a um público mais amplo. Ao estender o RGB MiniLED para os campos da moda e da cultura, a Hisense está redefinindo o papel da televisão — conectando tecnologia, design e estilo de vida moderno de maneiras novas e inesperadas.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é uma líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada em oferecer produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023–2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026 TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais para se conectar com o público em todo o mundo.

Sobre O Diabo Veste Prada 2

Vinte anos depois de suas atuações icônicas como Miranda, Andy, Emily e Nigel — Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci retornam às elegantes ruas de Nova York e aos sofisticados escritórios da Runway Magazine em O Diabo Veste Prada 2, do 20th Century Studios, a tão aguardada sequência do fenômeno de 2006 que definiu uma geração. O filme é dirigido por David Frankel, escrito por Aline Brosh McKenna, produzido por Wendy Finerman e com produção executiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966373/Hisense_DWP2.jpg

FONTE Hisense