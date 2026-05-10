Hisense、FIFAワールドカップ2026™キャンペーンを開始し、「Innovating a Brighter Life（より明るい生活を創る）」を通じてファンとの距離を縮める

青島（中国）、2026年5月10日 /PRNewswire/ -- 世界の家電・家庭用電化製品分野をリードするブランドであるHisenseは、来たるFIFAワールドカップ2026TM の開催を記念した最新のTVCMを公開しました。このCMは、「Innovating a Brighter Life（より明るい生活を創る）」というビジョンを現実のものとしながら、サッカーの感動的なパワーを捉えた新キャンペーンの幕開けとなります。

草の根のピッチから期待に満ちたリビングルームまで、このTVCMは喜び、回復力、団結の瞬間をとらえ、サッカーがいかに年齢、文化、地理を超えた感動的な絆を生み出すかを伝えています。

個人の成長という枠組みから、集団としての体験へと物語の視野を広げることで、Hisenseは単なるスポンサーにとどまらず、「意義ある瞬間」を創出する存在としての地位を確立しています。同社のRGB MiniLEDテクノロジーが「ナチュラルでリアルな色」を実現し、超広色域と精緻な色再現により、ピッチ上のあらゆる瞬間を鮮やかでリアルに映し出します。

Hisenseは、本物志向と正確さへのこだわりを基に、FIFAワールドカップ2026TM の公式かつ独占的なVARレビューTVプロバイダーを務めます。Hisenseは、FIFAワールドカップのビデオ・オペレーション・ルーム（VOR）に先進的なRGB MiniLEDディスプレイを設置し、ビデオ・アシスタント・レフェリーが試合の映像を鮮明かつ正確に、忠実に再現できるようにしました。

Hisenseは 「美しいゲーム」を称えてきた長い歴史を持ち、これまでに複数のFIFA ワールドカップTMのグローバルスポンサー、3回にわたるUEFA欧州選手権のパートナー、そして2025 FIFAクラブワールドカップTMのオフィシャルパートナーを務めており、2026 FIFAワールドカップTMでも引き続き参画する予定です。この継続的な提携は、Hisenseの革新的な技術がファンを競技の熱気へと引き寄せ、世界中でスポーツの迫力と感動をさらに高めていることを物語っています。

HisenseはこのFIFAワールドカップ2026TMのTVCMを通じて、世界中の注目を感情的なつながりへと昇華させ続け、サッカーを通じて人々を結びつけ、より明るい未来への希望を届けています。

「Innovating a Brighter Life（より明るい生活を創る）」はこちら： https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、160以上の国と地域で事業を展開する、家電・コンシューマーエレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダー企業です。高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023～2025年）。RGB MiniLEDの先駆者として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDイノベーションを引き続き牽引しています。また、FIFA World Cup 2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルスポーツパートナーシップへの取り組みを強化しています。

SOURCE Hisense