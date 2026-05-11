Hisense khởi động chiến dịch FIFA World Cup 2026™, đưa người hâm mộ đến gần hơn thông qua thông điệp "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn"

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 11 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, hôm nay đã ra mắt đoạn quảng cáo truyền hình (TVC) mới nhất nhằm chào mừng FIFA World Cup 2026TM sắp diễn ra, khởi động chiến dịch mới nhằm truyền tải sức mạnh cảm xúc của bóng đá đồng thời biến tầm nhìn "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" thành hiện thực.

Từ những sân bóng phong trào đến các phòng khách ngập tràn sự háo hức chờ đợi, TVC truyền tải những khoảnh khắc của niềm vui, sự bền bỉ và tinh thần đoàn kết — cho thấy bóng đá tạo nên những kết nối cảm xúc vượt qua ranh giới tuổi tác, văn hóa và địa lý như thế nào.

Thông qua việc mở rộng câu chuyện từ sự phát triển của mỗi cá nhân sang trải nghiệm tập thể, Hisense khẳng định vai trò không chỉ là một nhà tài trợ mà còn là thương hiệu góp phần tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa. Công nghệ RGB MiniLED của hãng hiện thực hóa điều đó thông qua "Màu sắc tự nhiên và chân thực", mang đến dải màu siêu rộng cùng khả năng tái tạo hình ảnh chính xác, giúp mọi khoảnh khắc trở nên sống động và chân thực như đang ở ngay trên sân cỏ.

Tiếp nối cam kết về tính chân thực và độ chính xác này, Hisense sẽ đảm nhiệm vai trò Nhà cung cấp TV chính thức và độc quyền phục vụ công tác xem lại VAR cho FIFA World Cup 2026TM. Trong vai trò này, Hisense đã trang bị cho Phòng điều hành video (VOR) của FIFA World Cup các màn hình RGB MiniLED tiên tiến, cho phép đội ngũ trợ lý trọng tài video xem lại tình huống trong trận đấu với độ rõ nét, độ chính xác và chi tiết màu sắc sống động như thật.

Hisense có bề dày lịch sử đồng hành cùng "môn thể thao vua", từng là nhà tài trợ toàn cầu của nhiều kỳ FIFA World CupTM, đối tác của ba kỳ UEFA European Championship, đồng thời là Đối tác chính thức của FIFA Club World Cup 2025TM, trước khi tiếp tục hiện diện tại FIFA World Cup 2026TM. Sự hợp tác lâu dài này cho thấy cách những đổi mới công nghệ của Hisense đang đưa người hâm mộ đến gần hơn với từng khoảnh khắc trên sân cỏ, qua đó nâng tầm cả sự mãn nhãn lẫn cảm xúc của môn thể thao này trên toàn thế giới.

Thông qua TVC dành cho FIFA World Cup 2026TM, Hisense tiếp tục biến sự quan tâm của khán giả toàn cầu thành những kết nối cảm xúc — gắn kết khán giả thông qua bóng đá và truyền cảm hứng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhấp vào đây để cùng nhau Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn: https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - 2025). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

