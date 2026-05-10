Hisense donne le coup d'envoi de la campagne de la Coupe du monde de la FIFA 2026™, en rapprochant les fans à l'aide du spot « Innovating a Brighter Life » (Innover pour illuminer le quotidien)

QINGDAO, Chine, 10 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a diffusé aujourd'hui son tout dernier spot publicitaire célébrant la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026TM, afin de donner le coup d'envoi d'une nouvelle campagne qui capture le pouvoir émotionnel du football tout en concrétisant sa vision de l'innovation pour illuminer le quotidien.

Des terrains amateurs aux salons plein d'impatience, la publicité télévisée capture des moments de joie, de résilience et d'unité, montrant comment le football crée des liens émotionnels qui dépassent les frontières de l'âge, de la culture et de la géographie.

En élargissant le récit de la croissance individuelle à l'expérience collective, Hisense se positionne comme bien plus qu'un sponsor : un facilitateur de moments marquants. Sa technologie RGB MiniLED donne vie à tout cela grâce à une « couleur naturelle et réelle » qui offre une gamme de couleurs ultra-élevée et une reproduction précise pour que chaque moment soit vivant et fidèle à l'image.

Fidèle à cet engagement en faveur de l'authenticité et de la précision, Hisense sera le fournisseur officiel et exclusif de télévision de contrôle VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM. À ce titre, Hisense a équipé la salle d'opération vidéo (VOR) de la Coupe du Monde de la FIFA d'écrans RGB MiniLED avancés, permettant aux arbitres assistants vidéo de visionner les séquences de match avec clarté, précision et des détails de couleurs fidèles à la réalité.

Hisense célèbre depuis longtemps le « beau jeu », ayant été un sponsor mondial de plusieurs Coupes du Monde de la FIFATM, un partenaire de trois championnats européens de l'UEFA, et un partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025TM, avec une présence constante à la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM. Cette collaboration continue souligne la façon dont les innovations de Hisense rapprochent les fans de l'action, élevant à la fois le spectacle et l'émotion du sport dans le monde entier.

Avec cette publicité télévisée de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense continue de transformer l'attention mondiale en connexion émotionnelle, en réunissant les publics par le biais du football et en inspirant des vies meilleures.

Cliquez ici pour voir Innovating a Brighter Life ensemble : https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

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